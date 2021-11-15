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В Екатеринбурге суд оправдал экс-полицейских, осужденных за изнасилование девушки

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:45

Ленинский районный суд Екатеринбурга оправдал трех бывших полицейских по делу об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Приговор вынесли «в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления». Он пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Полицейских Вадима Мустафина, Андрея Бессарабова и Вячеслава Тропина обвиняли в изнасиловании 22-летней уроженки Казахстана в служебной машине. По версии суда, в 2019 году сотрудники патрульно-постовой службы задержали девушку, посадили ее в служебный автомобиль, где затем изнасиловали.

Мужчин уволили и обвинили по пункту «а» части 2 статьи 131 УК (изнасилование, совершенное группой лиц) и по пункту «а» части 2 статьи 132 УК (иные действия сексуального характера). Кроме того, их начальников также отправили в отставку.

15 июля 2020 года сотрудников полиции приговорили к 6 и 6,5 годам лишения свободы. 26 декабря 2020 года суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.

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