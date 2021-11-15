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Комната для издевательств и насилие. Главное из расследования Rolling Stone о Мэрилине Мэнсоне

Денис Ламехов
Сегодня в 19:32

Журнал Rolling Stone опубликовал расследование, посвященное Мэрилину Мэнсону и обвинениям музыканта в насилии со стороны нескольких женщин. В материале псевдоним исполнителя отделен от его настоящего имени — Брайан Уорнер. Рассказывая о личности, журнал называет его только так. «Афиша Daily» выбрала главное из текста.

Материал охватывает промежуток с детства артиста до текущего момента. Издание приводит цитату музыканта о его отношениях с матерью: «Взаимоотношения складывались странно, потому что были абьюзивными с моей стороны», — рассказывал он в первом большом интервью Rolling Stone в 1997 году. Тим Вон, который, как утверждает журнал, был детским другом музыканта, стал свидетелем агрессии Уорнера, направленной на мать. Он гнался за ней по коридору со стойкой от микрофона в руках, а затем назвал ее сукой. Rolling Stone также цитирует мемуары артиста, согласно которым он однажды напал на свою мать с бутылкой от парфюма в руках и ранил ее — Уорнер думал, что она изменяет его отцу.

Уже позднее, по сообщению издания, Уорнер переоборудовал помещение для записи вокала в своем доме в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек». Rolling Stone утверждает, что там он закрывал своих партнерш на несколько часов помимо их воли и подвергал издевательствам — журнал конкретизирует, что это было психологическое насилие. «Размеры помещения были не больше примерочной в магазине», — говорится в расследовании. «Если я кричала, никто не мог меня услышать. <…> Ты пытаешься препятствовать этому, но выходит, что даешь ему ровно то, чего он хочет. Я научилась не сопротивляться», — говорит Эшли Смитлайн, которая подала на Уорнера в суд из‑за сексуального насилия и незаконного лишения свободы. Она заявила, что в отношениях музыкант насиловал ее и причинял ей увечья.

Актриса Эсме Бьянко, состоявшая с Уорнером в отношениях, а затем подавшая против него иск о сексуальном насилии, рассказала, что еще до того, как они начали встречаться музыкант заявлял, что изнасилует ее — но она не восприняла это всерьез. Затем, по словам Бьянко, он насиловал ее уже будучи в отношениях.

Всего издание сообщает об обвинениях против музыканта со стороны 12 женщин. Четыре из них обратились в суд. Кроме Бьянко и Смитлайн, это Эшли Уолтерс и анонимная девушка — издание сообщает, что Уорнер встречался с ней. Обе обвинили артиста и в сексуальном, и в физическом насилии. Уолтерс также рассказала, что музыкант «предлагал ее своим друзьям, чтобы она ублажала их любым способом, которым они пожелают». В другом иске, поданном анонимной заявительницей, указано, что артист угрожал убить ее и избежать наказания. По сообщению Rolling Stone, исполнитель заявил, что у него есть связи в полиции.

В расследовании говорится, что адвокат Уорнера отверг обвинения. «У заявлений в отношении моего клиента три общих момента — они лживые, относятся к событиями более чем десятилетней давности и являются частью скоординированной атаки бывших партнеров господина Уорнера, которые превратили обыкновенные детали его личной жизни и отношений, где действия совершались по согласию, в сфабрикованные истории ужасов», — указано в его сообщении.

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