Комната для издевательств и насилие. Главное из расследования Rolling Stone о Мэрилине Мэнсоне

Журнал Rolling Stone опубликовал расследование, посвященное Мэрилину Мэнсону и обвинениям музыканта в насилии со стороны нескольких женщин. В материале псевдоним исполнителя отделен от его настоящего имени — Брайан Уорнер. Рассказывая о личности, журнал называет его только так. «Афиша Daily» выбрала главное из текста.

Материал охватывает промежуток с детства артиста до текущего момента. Издание приводит цитату музыканта о его отношениях с матерью: «Взаимоотношения складывались странно, потому что были абьюзивными с моей стороны», — рассказывал он в первом большом интервью Rolling Stone в 1997 году. Тим Вон, который, как утверждает журнал, был детским другом музыканта, стал свидетелем агрессии Уорнера, направленной на мать. Он гнался за ней по коридору со стойкой от микрофона в руках, а затем назвал ее сукой. Rolling Stone также цитирует мемуары артиста, согласно которым он однажды напал на свою мать с бутылкой от парфюма в руках и ранил ее — Уорнер думал, что она изменяет его отцу.

Уже позднее, по сообщению издания, Уорнер переоборудовал помещение для записи вокала в своем доме в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек». Rolling Stone утверждает, что там он закрывал своих партнерш на несколько часов помимо их воли и подвергал издевательствам — журнал конкретизирует, что это было психологическое насилие. «Размеры помещения были не больше примерочной в магазине», — говорится в расследовании. «Если я кричала, никто не мог меня услышать. <…> Ты пытаешься препятствовать этому, но выходит, что даешь ему ровно то, чего он хочет. Я научилась не сопротивляться», — говорит Эшли Смитлайн, которая подала на Уорнера в суд из‑за сексуального насилия и незаконного лишения свободы. Она заявила, что в отношениях музыкант насиловал ее и причинял ей увечья.