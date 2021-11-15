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«Красное уведомление» побило рекорд первого дня по просмотрам на Netflix

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:33

Фильм «Красное уведомление» побил рекорд первого дня по просмотрам на Netflix. Об этом сообщили актеры, исполнившие главные роли, — Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс.

«Это потрясающе! Я хочу сказать, что вы, ребята, лучшие, и это та причина, по которой мы снимаем фильмы. Я так благодарна и взволнована», — написала Гадот.

«Вау. Это крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравляю всю команду! Не могу дождаться «Красного уведомления» (Taylor’s Version) [отсылка к переизданному альбому Тейлор Свифт «Red (Taylor’s Version)»], — добавил Рейнольдс.

Актеры не рассказали о точном количестве просмотров. Netflix также никак не стал комментировать цифры.

«Красное уведомление» вышло на стрим-сервисе 12 ноября. Фильм посвящен истории самой разыскиваемой преступницы, желающей украсть яйца Клеопатры. На ее поиски отправили лучшего агента, которому в нелегком деле будет помогать величайший мошенник.

Название «Красное уведомление» является отсылкой к особому приказу Интерпола. Эта фраза указывает на глобальную тревогу и необходимость найти самых разыскиваемых преступников в мире.

Режиссером и сценаристом выступил Роусон Маршалл Тербер, который ранее работал над проектами «Небоскреб» и «Мы — Миллеры».

«Красное уведомление» — один из самых дорогих фильмов Netflix. Бюджет картины составил примерно 130 млн долларов.

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