«Красное уведомление» побило рекорд первого дня по просмотрам на Netflix

Фильм «Красное уведомление» побил рекорд первого дня по просмотрам на Netflix. Об этом сообщили актеры, исполнившие главные роли, — Галь Гадот, Дуэйн Джонсон и Райан Рейнольдс.

«Это потрясающе! Я хочу сказать, что вы, ребята, лучшие, и это та причина, по которой мы снимаем фильмы. Я так благодарна и взволнована», — написала Гадот.

«Вау. Это крупнейший старт за всю историю Netflix. Поздравляю всю команду! Не могу дождаться «Красного уведомления» (Taylor’s Version) [отсылка к переизданному альбому Тейлор Свифт «Red (Taylor’s Version)»], — добавил Рейнольдс.

Актеры не рассказали о точном количестве просмотров. Netflix также никак не стал комментировать цифры.