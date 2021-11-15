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Медузы и японский сад в клипе Оксимирона на трек «Мох»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:09

Оксимирон выпустил анимационный клип на сингл «Мох». Найти ролик можно на ютьюб-канале исполнителя (мы не можем его опубликовать из‑за мата).

Видео собрано из коллажей на морскую тематику, в которых периодически появляются мох и отсылки к космосу.

«Мох» — это один из немногих новых треков Оксимирона, которые вошли в микстейп «Смутное время». Всего на пластинке 36 треков, в их числе – старые композиции рэпера, выпущенные в период с 2014 по 2016 год, и новые, включая «Колесо», «Цунами» и «Организацию».

Релиз «Цунами» состоялся еще 5 ноября. Музыку для сингла написала тверская рок-группа «Пионерлагерь пыльная радуга». «Организация» и клип к ней вышли 8 ноября.

1 ноября Оксимирон представил свой первый сингл за четыре года — «Кто убил Марка?». Название отсылает к главному герою второго альбома рэпера «Горгород», а сама композиция посвящена конфликту рэпера с Ромой Жиганом и его становлению как артиста. В микстейп «Смутное время» трек не попал.

После релиза «Горгорода» Оксимирон на долгое время отошел от создания новых песен. В музыкальной сфере наиболее громкими событиями были его выступления в рэп-баттлах. Последним сольным релизом рэпера стала песня «Биполярочка», вышедшая в 2017 году, а в следующем году он отметился совместным треком с Томасом Мразом «Stereocoma».

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