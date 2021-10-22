Смертельный выстрел Болдуина, альбом Ланы Дель Рей и другие новости дня

Алек Болдуин выстрелом убил оператора и ранил режиссера на съемках независимого вестерна. «Афиша Daily» собрала все, что известно об инциденте.

Один из режиссеров «Ералаша» Илья Белостоцкий стал фигурантом уголовного дела о педофилии. Его задержали еще год назад, но в СМИ эта информация не появлялась, а знакомые режиссера говорили, что он болен.

На пороховом заводе под Рязанью произошел взрыв — здание разрушено, внутри все выгорело. В результате погибли 16 человек, один находится в крайне тяжелом состоянии.

В России вновь обновились антирекорды по ковиду — заразились 37 141 человек, умерли 1064. Мэрия Москвы рассмотрит возможность продления локдауна в конце нерабочих дней, объявленных с 28 октября по 7 ноября.

Власти Москвы планируют отслеживать нарушителей локдауна по фотографиям с концертов и клубов в соцсетях. Полицейские будут вызывать организаторов для составления протокола.

Члены «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) обезглавили одну из участниц женской волейбольной сборной. В афганских соцсетях появились фото и видео с расправой над спортсменкой.

В Беларуси признали экстремистским телеграм-чат «Клуб любителей песен Цоя» и канал «Ждановичи сегодня». На первый подписано шесть человек, на второй — восемь.

ФБР при содействии других спецслужб и «дружественных стран» взломали серверы русскоязычной группировки хакеров REvil. Киберпреступники вынужденно прекратили свою деятельность.

Релизы дня. «Нервы» записали кавер на «Не верь, не бойся» из трибьюта «Тату», Томас Мраз и Ккоме — потенциальный тикток-хит об увядающих отношениях, гитарист Guns N’ Roses Слэш представил новый клип, а Лана Дель Рей, Duran Duran и Кизару с Big Baby Tape выпустили альбомы.

Вышел финальный трейлер «Короля Ричарда» про Винус и Серену Уилльямс с Уиллом Смитом в главной роли. В ролике цитируются отзывы популярных американских изданий о картине, в том числе Variety, Vanity Fair и The New York Times.

Netflix показал новый трейлер «Красного уведомления». В нем Дуэйн Джонсон и Райан Рейнолдс попадают в российскую тюрьму и сбегают оттуда под ракетные выстрелы ОМОНа.