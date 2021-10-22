В Беларуси признали экстремистским телеграм-чат «Клуб любителей песен Цоя». В нем 6 человек

Министерство внутренних дел Беларуси внесло в список экстремистских и запретило телеграм-канал «Ждановiчы cёння» («Ждановичи сегодня») и чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя». Об этом заявили в белорусском ведомстве.

Детали не сообщаются. На момент публикации на «Ждановiчы cёння» подписаны 8 человек, в чате «Клуб любителей песен Цоя» шестеро участников. В канале нет ни одной записи, в чате — одна.

Песня «Перемен!» группы «Кино» — одна из главных песен протеста в стране. Летом 2020 года на одном из провластных митингов в Минске перед выборами президента Беларуси диджеи мероприятия включили песню «Перемен!». Их арестовали на 10 суток.

Создателям и участникам экстремистских ресурсов грозит до 7 лет лишения свободы. Подписка может стать основанием для следственных действий, включая обыск.

Власти Беларуси не впервые признают экстремистскими и запрещают телеграм-каналы или чаты. Ранее таковыми были объявлены сообщества Nexta Live, «Нехта Live», а также «Буслы ляцяць», «Дружины народной самообороны» и «Кибер-Партизаны».

В сентябре 2020 года Юрий Дудь взял интервью у создателя канала Nexta Степана Путило.