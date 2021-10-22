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Вышел альбом «Bandana» от Кизару и Big Baby Tape

Денис Ламехов
Сегодня в 14:06

Российские хип-хоп-исполнители Кизару и Big Baby Tape выпустили совместную пластинку «Bandana». Она доступна на всех цифровых площадках.

«Большинство новых релизов, которые сейчас выходят, — это, мать его, слабый рэп», — заявил Олег Нечипоренко, также известный как Кизару, в интервью Apple Music. «„Bandana“ была создана, чтобы это поменять», — добавил Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин).

Музыканты уже иронизировали над хип-хоп-сценой в России. В ролике с анонсом пластинки, который был опубликован в июне 2021 года, они устроили минуту молчания для «всей русской рэп-индустрии».

«Егор — один из первых людей в русском рэпе, который меня удивил. Это было свежо, качественно и сделано по‑западному», — заявил Кизару в интервью. Спустя четыре года знакомства Big Baby Tape объявил, что поедет к Нечипоренко в Барселону обсуждать запись совместного альбома, если его пост в инстаграме соберет миллион комментариев. Условие было выполнено на пятый день, но рэпер улетел, даже не дождавшись этого.

Кизару также заявил, что за лето, проведенное за совместным творчеством с Big Baby Tape, он записал такое количество новой музыки, какое не делал в течение трех последних лет. «Мы записали огромное количество музла. Люди даже не догадываются, что еще мы им приготовили», — добавил исполнитель.

Предыдущий, пятый, альбом Кизару вышел в ноябре 2020 года. Он назывался «Born To Trap». На счету Big Baby Tape пока один полноформатник «Dragonborn», выпущенный в 2018 году.

Кизару был вынужден уехать из России в Барселону из‑за преследования со стороны Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Его подозревали в продаже запрещенных веществ. По словам самого артиста, ему удалось сбежать уже после задержания и улететь в Барселону.

«Потом меня подали в список Интерпола, я отсидел четыре месяца в испанской тюрьме», ― рассказывал Кизару в интервью «Афише Daily».

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