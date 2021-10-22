«Винус и Серена завоюют этот мир»: финальный трейлер «Короля Ричарда»

Создатели обещают фильм о семье, любви и невероятном спортивном духе. В ролике цитируются популярные американские издания, в том числе Variety, Vanity Fair и The New York Times . А Уилл Смит , как всегда, забавно шутит даже в самые напряженные моменты.

Фильм рассказывает реальную историю о теннисистках Винус и Серене Уилльямс и их отце Ричарде. По сюжету мужчина принимает большое участие в развитии одаренных спортсменок. Он движим мечтой помочь им избежать участи обычных подростков на улицах Комптона, штат Калифорния, и вывести на мировую спортивную арену. Ричард становится тренером дочерей и использует в их подготовке совсем не традиционные методы.

В ролике звучит саундтрек «Be Alive», который для картины написала Бейонсе. Эксперты считают, что и фильм, и саундтрек от артистки могут претендовать на «Оскар» в 2022 году. Вероятно, певица даже исполнит песню на церемонии вручения премии.

Фильм дебютирует на HBO Max 19 ноября. В российских кинотеатрах премьера «Короля Ричарда» намечена на 18 ноября.