перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Нервы» записала кавер на «Не верь, не бойся». Песня войдет в трибьют-альбом t.A.T.u. 16:46
Вышел трейлер детектива «Скорая помощь» о неудачном ограблении банка с Джейком Джилленхолом 16:38
Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна. Что об этом известно? 16:17
В Беларуси признали экстремистским телеграм-чат «Клуб любителей песен Цоя». В нем 6 человек 16:02
Рогозин показал видео приземления корабля с Климом Шипенко и Юлией Пересильд 15:59
Warner Bros. Pictures/YouTube
«Винус и Серена завоюют этот мир»: финальный трейлер «Короля Ричарда» 15:32
ФБР вместе с другими спецслужбами взломали серверы русскоязычной хакерской группировки REvil 15:12
ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% годовых 14:53
Duran Duran выпустили новый альбом «Future Past» 14:32
Вышел альбом «Bandana» от Кизару и Big Baby Tape 14:06
Kremlin.ru
На Сергея Фургала завели еще два уголовных дела — о создании преступного сообщества и мошенничестве 13:38
Томас Мраз и Ккоме записали потенциальный TikTok-хит об увядающих отношениях 12:59
Половина россиян боится обсуждать сексуальное здоровье с партнером 12:47
В Нью-Йорке у воды установили скульптуру в виде женской головы. Она призывает прислушаться к себе 12:04
Twitter открыл функцию аудиочатов Spaces для всех. Раньше для участия нужна была тысяча подписчиков 11:52
Ömer Yıldız/Unsplash
В России вновь обновились антирекорды по ковиду. Заразились 37 141 человек, умерли 1064 11:43
На пороховом заводе под Рязанью прогремел взрыв. Погибли 16 человек 10:54
Лана Дель Рей выпустила альбом «Blue Banisters». Он стал вторым для певицы за 2021 год 10:44
Режиссера «Ералаша» обвинили в развратных действиях с несовершеннолетним 10:06
В даркнете выставили на продажу базу данных московских водителей 9:47
Отключить рекламу

«Винус и Серена завоюют этот мир»: финальный трейлер «Короля Ричарда»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:32

Студия Warner Bros. Pictures выпустила финальный трейлер спортивной драмы «Король Ричард».

Создатели обещают фильм о семье, любви и невероятном спортивном духе. В ролике цитируются популярные американские издания, в том числе Variety, Vanity Fair и The New York Times. А Уилл Смит, как всегда, забавно шутит даже в самые напряженные моменты.

«Триумф целеустремленности на пути к большой мечте», — написали журналисты Variety о предстоящей премьере.

Фильм рассказывает реальную историю о теннисистках Винус и Серене Уилльямс и их отце Ричарде. По сюжету мужчина принимает большое участие в развитии одаренных спортсменок. Он движим мечтой помочь им избежать участи обычных подростков на улицах Комптона, штат Калифорния, и вывести на мировую спортивную арену. Ричард становится тренером дочерей и использует в их подготовке совсем не традиционные методы.

В ролике звучит саундтрек «Be Alive», который для картины написала Бейонсе. Эксперты считают, что и фильм, и саундтрек от артистки могут претендовать на «Оскар» в 2022 году. Вероятно, певица даже исполнит песню на церемонии вручения премии.

Фильм дебютирует на HBO Max 19 ноября. В российских кинотеатрах премьера «Короля Ричарда» намечена на 18 ноября.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
боевик
Веном-2
Том Харди сражается с Вуди Харрельсоном и его подружкой
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
New York Times
Люди
Уилл Смит
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить