Duran Duran выпустили новый альбом «Future Past»

15-й студийный альбом Duran Duran «Future Past» уже доступен на всех популярных стриминговых сервисах. На нем 15 треков, включая «Anniversary», посвященный 40-летию группы, и ранее выпущенные «More Joy!», «Tonight United», «Give It All Up» и «Invisible».
В качестве приглашенных артистов на записи — Грэм Коксон из Blur, Туве Лу, Chai, Ivorian Doll и бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон. В создании «Future Past» помогли продюсеры Эрол Алкан и Джорджио Мородер.
Британские апологеты синти-попа и нью-вейва недавно отметили свое 40-летие. За музыкальную карьеру они успели несколько раз сменить звучание и жанр, выпустив без малого 15 студийных альбомов, семь EP, 39 синглов и 14 видеоальбомов. В 2016 году продажи их записей превысили 100 млн штук.