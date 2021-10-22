Duran Duran выпустили новый альбом «Future Past»

15-й студийный альбом Duran Duran «Future Past» уже доступен на всех популярных стриминговых сервисах. На нем 15 треков, включая «Anniversary», посвященный 40-летию группы, и ранее выпущенные «More Joy!», «Tonight United», «Give It All Up» и «Invisible».

В качестве приглашенных артистов на записи — Грэм Коксон из Blur, Туве Лу, Chai, Ivorian Doll и бывший пианист Дэвида Боуи Майк Гарсон. В создании «Future Past» помогли продюсеры Эрол Алкан и Джорджио Мородер.