СМИ: талибы обезглавили волейболистку молодежной сборной. Кадры с ее расправой появились в соцсетях

По ее словам, спортсменку, вероятно, убили в начале октября в Кабуле. Однако точное время и способ расправы не были известны никому, кроме семьи Хакими. Родственники волейболистки молчали об этом из‑за угроз со стороны талибов. Фотографии и видео с казнью 20-летней волейболистки появились в афганских соцсетях.

Члены террористической группировки «Талибан»* обезглавили волейболистку Махджабин Хакими, которая играла за женскую молодежную сборную Афганистана. Об этом пишет Persian Independent со ссылкой на одного из тренеров команды.

Тренер команды говорит, что после захвата власти «Талибаном» спортсменки по всему Афганистану подверглись преследованию, а их дома — обыскам. В особенной опасности находятся игроки женской волейбольной сборной, которые участвовали в зарубежных соревнованиях, отмечает она.

Из состава команды только две девушки смогли покинуть Афганистан, остальные до сих пор находятся в стране. Они в отчаянии и страхе, им пришлось скрыться в неизвестных талибам местах, заявила тренер. Попытки спортсменок заручиться международной поддержкой не увенчались успехом.

В Международной федерации волейбола заявили, что изучают информацию о казни Хакими. Там отметили, что шокированы новостью о трагической смерти волейболистки, но «существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее гибели». В организации пытаются выяснить детали.

«Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов. FIVB поддерживает право всех заниматься спортом без какого‑либо страха, предубеждения или запугивания», — добавили в федерации.

Женская сборная Афганистана по волейболу была создана в 1978 году, но с 1992 по 2002 год прекращала деятельность из‑за гражданской войны. Сборная выступала в двух возрастных группах: взрослой и молодежной, в каждой из которых было по 14 спортсменок. Афганские баскетболистки регулярно участвовали в международных соревнованиях, а в региональных получали призовые места. Убитая Хакими была одной из самых талантливых спортсменок молодежного состава.

* «Талибан» признан в России экстремисткой и террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.