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СМИ: талибы обезглавили волейболистку молодежной сборной. Кадры с ее расправой появились в соцсетях

Семён Гудошников
Сегодня в 17:23

Члены террористической группировки «Талибан»* обезглавили волейболистку Махджабин Хакими, которая играла за женскую молодежную сборную Афганистана. Об этом пишет Persian Independent со ссылкой на одного из тренеров команды.

По ее словам, спортсменку, вероятно, убили в начале октября в Кабуле. Однако точное время и способ расправы не были известны никому, кроме семьи Хакими. Родственники волейболистки молчали об этом из‑за угроз со стороны талибов. Фотографии и видео с казнью 20-летней волейболистки появились в афганских соцсетях.

Тренер команды говорит, что после захвата власти «Талибаном» спортсменки по всему Афганистану подверглись преследованию, а их дома — обыскам. В особенной опасности находятся игроки женской волейбольной сборной, которые участвовали в зарубежных соревнованиях, отмечает она.

Из состава команды только две девушки смогли покинуть Афганистан, остальные до сих пор находятся в стране. Они в отчаянии и страхе, им пришлось скрыться в неизвестных талибам местах, заявила тренер. Попытки спортсменок заручиться международной поддержкой не увенчались успехом.

В Международной федерации волейбола заявили, что изучают информацию о казни Хакими. Там отметили, что шокированы новостью о трагической смерти волейболистки, но «существуют противоречивые сообщения об истинной причине ее гибели». В организации пытаются выяснить детали.

«Мы решительно осуждаем любые формы насилия, направленные против других людей, в особенности против здоровых, молодых и талантливых спортсменов. FIVB поддерживает право всех заниматься спортом без какого‑либо страха, предубеждения или запугивания», — добавили в федерации.

Женская сборная Афганистана по волейболу была создана в 1978 году, но с 1992 по 2002 год прекращала деятельность из‑за гражданской войны. Сборная выступала в двух возрастных группах: взрослой и молодежной, в каждой из которых было по 14 спортсменок. Афганские баскетболистки регулярно участвовали в международных соревнованиях, а в региональных получали призовые места. Убитая Хакими была одной из самых талантливых спортсменок молодежного состава.

* «Талибан» признан в России экстремисткой и террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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