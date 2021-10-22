В России вновь обновились антирекорды по ковиду. Заразились 37 141 человек, умерли 1064

В России второй день зафиксирована максимальная заболеваемость COVID-19 — за сутки выявлено 37 141 заражение, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 802 больше, чем вчера.
В Москве суточная заболеваемость выросла с 7897 до 8166 случаев. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, республики Башкортостан и Крым.
Смертность тоже максимальная — за сутки умерли 1064 пациента, что на 28 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный вчера. За все время скончались 228 453 человека.
Общее количество зарегистрированных случаев достигло 8 168 305. За сутки выздоровели 25 453 человека, за все время — 7 117 060.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 241,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (44,8 млн), на втором — Индия (34,1 млн), на третьем — Бразилия (21,6 млн), на четвертом — Великобритания (8,5 млн).