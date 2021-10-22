В столице нарушителей локдауна будут вычислять по фотографиям в соцсетях

В Москве будут отслеживать нарушителей локдауна по фотографиям в соцсетях. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«С 28-го числа начнем контролировать, как выполняется указ мэра. Здесь в помощь и камеры наблюдения, и социальные сети. <…> Очень часто люди постят прекрасные фотографии с каких‑нибудь клубов, концертов», — отметил он.

По его словам, нередко возмущенные нарушениями москвичи сами присылают фото и спрашивают, почему это происходит. Он рассказал, что на основе публикаций в социальных сетях будут вызываться представители заведений для составления протокола о нарушении ковидных ограничений. «Потом дело идет в суд», — добавил Немерюк.

21 октября в Москве и Подмосковье объявили о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября. В эти дни будут закрыты торговые центры, концертные залы, клубы, салоны красоты, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, стоматологии и другие места общественного пользования. Рестораны и кафе будут работать только на доставку.