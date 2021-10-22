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На пороховом заводе под Рязанью прогремел взрыв. Погибли 16 человек

Семён Гудошников
Сегодня в 10:54

В пороховом цехе частной компании, которая располагается на заводе синтетических волокон «Эластик» под Рязанью, произошел взрыв. Погибли 16 человек, один госпитализирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Во время взрыва в цехе находилась смена из 17 человек. Сперва в МЧС сообщали о семи погибших, десяти пострадавших и девяти пропавших без вести. По словам собеседника агентства, никому из пропавших спастись не удалось. Госпитализированный находится в тяжелом состоянии, у него 99% ожогов тела, заявили в Лесновской больнице.

Главными версиями случившегося называют нарушение технологических процессов при обращении с легковоспламеняющимися веществами, а также короткое замыкание.

В цехе, где произошел взрыв, утилизируют боеприпасы и производят промышленную взрывчатку, уточнил источник ТАСС. В результате взрыва здание цеха, по его словам, разрушилось, внутри все выгорело, сохранились одиночные конструкции. Пожар на месте трагедии к 9.31 по Москве был ликвидирован.

ФГУП «Завод синтетических волокон „Эластик“» не работает уже около 10 лет. С 2011–2012 года он находится в банкротстве, его главным кредитором выступает Федеральная налоговая служба. Название частной компании, в цехе которой произошел взрыв, не уточняется.

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