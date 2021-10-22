На пороховом заводе под Рязанью прогремел взрыв. Погибли 16 человек

В пороховом цехе частной компании, которая располагается на заводе синтетических волокон «Эластик» под Рязанью, произошел взрыв. Погибли 16 человек, один госпитализирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Во время взрыва в цехе находилась смена из 17 человек. Сперва в МЧС сообщали о семи погибших, десяти пострадавших и девяти пропавших без вести. По словам собеседника агентства, никому из пропавших спастись не удалось. Госпитализированный находится в тяжелом состоянии, у него 99% ожогов тела, заявили в Лесновской больнице.