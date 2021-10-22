Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый клип с группой Myles Kennedy and The Conspirators

Песня получила название «The River Is Rising». Команда одновременно писала и вокальные партии, и гитарные соло — это дало эффект, напоминающий живое концертное звучание. «Мы джемились, искали особый звук, и магия случилась сама собой», — описал процесс создания композиции Слэш.

Гитарист Guns N’ Roses Слэш выпустил новый трек с группой Myles Kennedy and The Conspirators, а также показал клип на него. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе коллектива.

Песня откроет грядущий альбом «4», релиз которого намечен на 11 февраля 2022 года. Он станет пятой сольной пластинкой Слэша и четвертой, записанной при участии Myles Kennedy and The Conspirators. Музыканты выступают как одна команда уже десять лет.

В честь выхода альбома изготовитель гитар Gibson выпустит коллекционную модель Slash Les Paul Standard 4 Album Edition. Она будет доступна для покупки на сайте компании.

В 2021 году Guns N’ Roses выпустили первые релизы за 13 лет. Ими стали синглы «ABSUЯD» и «Hard Skool». Также коллектив пообещал представить новый EP. Он выйдет 25 февраля 2022 года.