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Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемках вестерна. Что об этом известно?

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:17

На съемках вестерна с Алеком Болдуином произошла трагедия. Актер нажал на курок оружия, которое использовалось в качестве реквизита, и убил члена съемочной группы.

Что случилось?

Инцидент произошел во время съемок независимого полнометражного фильма «Ржавчина». Они проводились на ранчо Бонанза-Крик, популярном месте для съемок, к югу от Санта-Фе.

На площадке актер нажал на курок и выстрелом убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза.

Шериф округа Хуан Риос заявил, что подробности происшествия пока устанавливаются. Он отметил, что стрельба произошла в середине сцены, которая либо репетировалась, либо уже снималась.

Какие патроны были в оружии, неясно

Представитель Болдуина заявил, что несчастный случай был связан с осечкой бутафорского оружия с холостыми патронами, «хотя заряд без металлического снаряда вряд ли убьет на умеренном расстоянии».

Источник Deadline сообщает, что в оружии были боевые патроны. TMZ пишет, что из оружия вылетела или пуля, или шрапнель. «Неясно, ошибочно ли человек, заряжавший оружие, поместил внутрь пули, или что‑то застряло в стволе», — сообщает издание.

Полиция пытается установить, как и какой тип снаряда был использован в огнестрельном оружии.

Кто пострадал

В результате выстрела погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс. Ее экстренно доставили вертолетом в больницу Университета Нью-Мексико, чтобы провести операцию на желудке, но она скончалась от полученных травм.

Погибшая была уроженкой Украины. Она окончила отделение международной журналистики Киевского университета, а позже Американский институт кино и последние годы жила в Лос-Анджелесе. В 2019 году ее назвали восходящей звездой американского кинематографа. Среди ее операторских работ — картины «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и «Blindfire» (2020).

«Одно из преимуществ съемок вестерна в том, что вы можете кататься на лошадях в свой выходной день :)»

48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение плеча и был доставлен в региональный медицинский центр Санта-Фе. Позже актриса Фрэнсис Фишер отметила, что мужчину выписали из больницы.

Кто виноват

Обвинения в связи со смертельной стрельбой на съемках пока никому не предъявлены. Следователи допросили очевидцев, в том числе Болдуина. СМИ сообщают, что видели актера возле офиса шерифа в слезах.

«Мистер Болдуин был допрошен следователями и освобожден», — сообщил представитель департамента шерифа Санта-Фе.

По словам источника Deadline, актер не знал о типе боеприпасов в оружии. Обычно на съемках за это отвечают первый ассистент режиссера и специалист по реквизиту.

Фильм «Ржавчина» о случайном убийстве

Действие фильма происходит в Канзасе в 1880-х годах. Картина рассказывает о 13-летнем мальчике, у которого умерли родители, и он остался вдвоем со своим младшим братом. Главный герой случайно убивает местного фермера, за что его приговаривают к повешению. Тогда подросток решает отправиться в бега со своим дедушкой, известным преступником Харландом Растом (от английского rust — «ржавчина»), с которым его разлучили в раннем детстве. Раста и играет Алек Болдуин.

Съемки фильма остановлены на время расследования. Компания Rust Movie Productions LLC, занимающаяся производством картины, заявила, что «полностью сотрудничает со следствием».

Реакция соцсетей

Социальные сети заполнились скорбью и словами поддержки семьям пострадавших. Режиссер Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж») написал под последним постом в инстаграме погибшей Хатчинс, что такого рода трагедии почти всегда можно предотвратить. «Я от всей души соболезную друзьям и семье этой женщины», — добавил он.

«Мне очень жаль. Спи спокойно. Моя любовь и сила твоей семье», — прокомментировал Дуэйн Джонсон.

«Мы ждем дальнейших подробностей и полного расследования. Мы от всего сердца сочувствуем семье Галины, Джоэлу и всем, кто пострадал», — сказала президент Гильдии режиссеров Америки Лесли Линка Глэттер.

«Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины», — заявил представитель Rust Movies Productions LLC.

«Хорошо. Теперь он знает». На скрине: «Интересно, каково это — убить кого‑то по ошибке?»

Подобный инцидент произошел в 1993 году на площадке фильма «Ворон». Во время съемки одной из сцен актер Майкл Мэсси ранил в живот Брэндона Ли, выстрелив из револьвера 44-го калибра. Члены съемочной группы не заметили в стволе оружия заглушку, которая вылетела при выстреле холостым патроном. Позже актер скончался в больнице от обширного кровоизлияния, Мэсси признали невиновным.

Семья Брэндона Ли прокомментировала инцидент с Алеком Болдуином: «Мы искренне соболезнуем семье Галины Хатчинс, Джоэлу Соуза и всем, кто причастен к инциденту на „Ржавчине“. Никто и никогда не должен умирать от выстрела на съемочной площадке. И точка».

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