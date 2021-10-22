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ОМОН пускает ракету в Дуэйна Джонсона и Райана Рейнолдса в трейлере «Красного уведомления»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:12

В сети появился новый трейлер фильма «Красное уведомление». Премьера киноленты состоится на Netflix 12 ноября.

В ролике показали встречу агента ФБР Джона Хартли и второго самого разыскиваемого похитителя произведений искусств в мире Нолана Бута. Они объединяются, чтобы поймать воровку Сару Блек. Но не тут-то было, она одним нажатием клавиши помещает их в реестр разыскиваемых преступников, из‑за чего Хартли и Бут попадают в российскую тюрьму. Им удается сбежать оттуда, уворачиваясь на вертолете от ракетного выстрела одного из сотрудников ОМОНа.

«Она собирается украсть яйца Клеопатры, они бесценны. Мы поймаем ее вместе. Я смогу очистить свое имя и помочь тебе стать вором номер один в мире», — говорит Хартли.

Фильм посвящен истории самой разыскиваемой преступницы, желающей украсть яйца Клеопатры. На ее поиски отправили лучшего агента, которому в нелегком деле будет помогать величайший мошенник.

Название «Красное уведомление» является отсылкой к особому приказу Интерпола. Эта фраза указывает на глобальную тревогу и необходимость найти самых разыскиваемых преступников в мире.

В главных ролях снялись Дуэйн Джонсон, Галь Гадот из «Чудо-женщины» и Райан Рейнолдс из «Дэдпула». Режиссером и сценаристом выступил Роусон Маршалл Тербер, который ранее работал над проектами «Небоскреб» и «Мы — Миллеры».

«Красное уведомление» станет одним из самых дорогих фильмов Netflix. Бюджет картины составил примерно 130 млн долларов.

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