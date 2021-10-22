Власти Москвы рассматривают возможность продления локдауна после 7 ноября

Мэрия Москвы рассмотрит возможность продления локдауна в конце периода нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает «Медуза»* со ссылкой на источник, близкий к городским властям.

Решение будет принято на основе показателей заболеваемости. Введение QR-кодов для посещения кафе, ресторанов, магазинов и предприятий сервисных услуг при этом пока не обсуждается.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни нужны для «немедленного разрыва цепочек» заражений. По его словам, QR-коды подобного эффекта не дадут.

Он отметил, что коды вводят, чтобы люди постепенно привыкали к необходимости вакцинации от коронавируса, а это очень долгий процесс. Собянин уверен, что к таким мерам необходимо прибегать не в одной отрасли, а повсеместно.

По оценкам мэра, пиковые показатели заболеваемости будут зафиксированы в столице «в конце этой недели — в начале следующей недели».

20 октября Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Президент также поддержал идею назначить нерабочие дни в ряде регионов уже с 23 октября. Каких именно, пока не сообщается.

На следующий день Москва и Подмосковье объявили о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября включительно, а также новых коронавирусных ограничениях.

В это период приостанавливается работа торговых центров, непродовольственных магазинов, заведений общепита, кинотеатров. Рестораны и кафе смогут работать только навынос, а театры и музеи будут пускать только посетителей с QR-кодами. В школах объявят о дополнительных каникулах.

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.