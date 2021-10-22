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Режиссера «Ералаша» обвинили в развратных действиях с несовершеннолетним

Семён Гудошников
Сегодня в 10:06

Один из режиссеров детского юмористического журнала «Ералаш» Илья Белостоцкий стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

Белостоцкого арестовали еще год назад — 14 октября 2020 года, — но в СМИ эта информация не появлялась. Согласно материалам Пресненского суда, в октябре прошлого года режиссеру избрали меру пресечения в виде ареста по обвинению в половом сношении с несовершеннолетним. Затем его срок задержания под стражей неоднократно продлевали.

По какой именно статье будут судить Белостоцкого, не до конца ясно. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что сперва режиссера задержали по статье о развратных действиях, но затем обвинение ужесточили до сношения с несовершеннолетним.

По информации «Рен-ТВ», в отношении мужчины расследуются дела по обеим статьям. Телеканал также утверждает, что дома у Белостоцкого обнаружили фотографии и видео с обнаженными детьми.

Поклонники стали интересоваться судьбой режиссера еще год назад, когда он пропал из виду. Некоторые его знакомые отвечали в соцсетях, что Белостоцкий тяжело болен, но отказывались называть диагноз.

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