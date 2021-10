Группа «Нервы» записала кавер на «Не верь, не бойся». Песня войдет в трибьют-альбом t.A.T.u.

Песня войдет в трибьют-альбом «200 по встречной». Его релиз намечен на 5 ноября. В нем примут участие двадцать шесть артистов, от Аллы Пугачевой и Веры Брежневой до White Punk и Монеточки.

Треклист:

1) Даня Милохин — «Нас не догонят»

2) Монеточка — «Мальчик-гей»

3) Вера Брежнева — «30 минут»

4) White Punk, ЛСП — «Клоуны»

5) Dorofeeva — «Я твоя не первая»

6) Manizha — «Не верь, не бойся»

7) Алёна Швец — «Обезьянка-ноль»

8) Polina — «All The Things She Said»

9) «Моя Мишель» — «Зачем я?»

10) «Винтаж» — «Простые движения»

11) Ваня Дмитриенко — «220»

12) Molchat Doma — «Люди-инвалиды»

13) Reflex — «Новая модель»

14) «Слот» — «Я сошла с ума»

15) Rita Dakota — «Sacrifice»

16) «Нервы» — «Не верь, не бойся»

17) Алла Пугачева, София Ротару — «Нас не догонят»

18) Iowa — «Люди-инвалиды»

19) Arty — «Cosmos (Outer Space)»

20) FavLav — «Обезьянка-ноль»

21) White Punk — «Новая модель»

22) Guru Groove Foundation, Егор Сесарев — «Зачем я?»

23) Клава Кока — «Сошла с ума»

24) Женя Любич — «30 минут»

25) Imany — «All The Things She Said»

26) Дмитрий Маликов — «Нас не догонят (Instrumental)»