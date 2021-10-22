Томас Мраз и Ккоме записали потенциальный TikTok-хит об увядающих отношениях

«Это композиция об истории неудавшихся отношений, где виной всему служит гордость и невнимательность к партнерам», — рассказал Томас Мраз . Артисты оценивают новую работу как «хитовый тиктоковский трек». За счет темы, текста и цепкого тропического бита она действительно может стать таковой.

Рэпер Томас Мраз и электронный музыкант Ккоме выпустили совместный сингл «Но но но». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе хип-хоп исполнителя.

Томас Мраз начал записывать музыку в 2012-м. С 2017 по 2019 годы он сотрудничал с лейблом Booking Machine, который возглавляет Oxxxymiron.

В апреле 2021 года музыкант выпустил альбом «Victory», где также принял участие Ккоме. А в мае 2020-го «Афиша Daily» поговорила с артистом о детстве в Уфе, концертных страхах, Моргенштерне и отцовстве.