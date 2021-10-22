Лана Дель Рей выпустила альбом «Blue Banisters». Он стал вторым для певицы за 2021 год

Американская исполнительница Лана Дель Рей выпустила второй альбом за 2021 год — он получил название «Blue Banisters».
В пластинку вошли 15 треков. Среди них — ранее выпущенный сингл «Arcadia» и «Blue Banisters», заглавная композиция альбома. В записи пластинки приняли участие вокалист The Last Shadow Puppets Майлз Кейн, а также сестра певицы Чак Грант, ее отец Роберт Грант-старший и подруга исполнительницы Алана Чемпион.
Среди тем песен на альбоме — сложный опыт отношений Дель Рей с матерью, любовные неудачи, одиночество, близкая связь с сестрой.
Вчера, 21 октября, певица выпустила клип на песню «Blue Banisters». В видео она водит трактор, красит с беременной сестрой и близкой подругой перила забора в голубой цвет (отсылка к названию трека. — Прим. ред.), а также печет праздничный торт.
Одна из строчек трека звучит так: «Она ответила: „Ты не можешь быть музой и счастливой в одно и то же время. Ты не можешь замарать страницы русской поэзией и быть счастливой“. И это напугало меня».
Портал Genius отметил, что здесь артистка ссылается на свою давнюю любовь к русской поэзии. Она заметна и в предыдущих работах исполнительницы. Например, в дебютном альбоме «Born to Die» большинство треков вдохновлены писателем Владимиром Набоковым.
Новая пластинка стала продолжением предыдущего релиза «Chemtrails over the Country Club», который вышел в марте 2021 года. Тогда певица пообещала, что альбом станет доступен 4 июля, в День независимости США, но дата была перенесена. Также еще не выпущен другой анонсированный полноформатник «Rock Candy Sweet» — его выход был запланирован на 1 июня. В случае, если релиз пластинки состоится в этом году, она станет третьей крупной работой артистки с начала 2021-го.