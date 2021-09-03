РКН разблокировал сайт Readovka, Дрейк выпустил альбом и другие новости дня

Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka и исключил его из реестра запрещенных в России после удаления материалов про депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Также РКН ограничил доступ к шести VPN-сервисам. Среди них ExpressVPN, NordVPN и IPVanish, которые регулярно входят в рейтинги лучших в мире.

В Кремле пообещали рассмотреть поправки в закон об иноагентах, предложенные независимыми СМИ. Дмитрий Песков назвал их конструктивным предложением.

В список иноагентов попали четыре юрлица, которые создали журналисты с таким статусом, чтобы передавать отчетность в Минюст. В министерстве сказали, что это произошло добровольно.

Экспертиза выявила у Михаила Хачатуряна педофильный тип расстройства сексуального влечения. Ранее психиатры заявляли, что дочери убили его из‑за безвыходности и страха за свою жизнь.

Летом на Патриарших прудах закрылось 14 заведений стрит-ретейла — это рекорд для района. Основная причина закрытий — система QR-кодов, которая значительно снизила выручку.

Минвостокразвития, Правительство Приморского края и ВЭБ РФ договорились о создании нового города в 30 километрах от Владивостока. Он получит название Спутник и будет рассчитан на 300 тыс. жителей.

Картину Бэнкси, которая частично самоуничтожилась в 2018 году, вновь выставили на аукцион. Ее оценивают в 4–6 млн стерлингов — как минимум в четыре раза больше, чем заплатил нынешний владелец.

Сова с похмельем, медвежата в танце и хихикающий тюлень — это финалисты конкурса самой смешной фотографии дикой природы. Посмотрите, насколько животные иногда бывают похожи на людей.

Канал Adult Swim показал короткий проморолик «Рика и Морти» с участием Кристофера Ллойда и Джейдена Мартелла. Появятся ли актеры в финальной серии пятого сезона, пока неясно.

Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер появится в новом фильме Ридли Скотта. Она сыграет императрицу Франции и первую жену Наполеона.

Релизы дня. Джон Хопкинс выпустил медитативный трек «Sit Around the Fire», а Pur:Pur поделились синглом «Enemies». Новые альбомы вышли у Iron Maiden, Дрейка, White Punk и Imany.

Если у вас головная боль от «Третьего сентября», то знайте, вы такие не одни. Среди тысяч пользователей, «поющих» в соцсетях про перевернутый календарь, можно услышать жалобы тех, кому шлягер уже надоел.