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Подписано соглашение о строительстве нового города Спутник на Дальнем Востоке

Семён Гудошников
Сегодня в 11:00

Минвостокразвития, Правительство Приморского края, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород» заключили соглашение о строительстве нового города Спутник рядом с Владивостоком. Это произошло на Восточном экономическом форуме, говорится на сайте министерства.

Город планируют построить на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», менее чем в 30 километрах от Владивостока. Он будет рассчитан на 300 тыс. жителей, а площадь застройки составит 925 гектаров (9,25 квадратных километров).

В рамках проекта собираются возвести 2,8 млн квадратных метров жилья. Вместе с городами Владивосток и Артем население агломерации может составить миллион человек. Сроки строительства не уточняются.

О планах построить новый город рядом с Владивостоком рассказал в конце августа Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов. За несколько недель до этого министр обороны Сергей Шойгу предложил возвести в Сибири от трех до пяти крупных городов с населением до миллиона человек и перенести в один из них столицу России.

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев говорил, что город строить нужно, когда «возникают новые экономические мощности». По его словам, важно привести в порядок уже существующие столицы регионов — Владивосток, Хабаровск, Анадырь, Магадан и Благовещенск.

На данный момент в России насчитывается 15 городов-миллионников. Последним такой статус получил в 2012 году Красноярск.

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