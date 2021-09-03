Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов. Среди них NordVPN и IPVanish

Роскомнадзор заблокировал в России еще шесть VPN-сервисов, сообщает «Интерфакс». Под ограничения попали NordVPN, ExpressVPN, IPVanish, Hola, VPN Unlimited и Speedify.

Регулятор предупреждал о скорой блокировке этих VPN-сервисов в начале июля, когда предлагал российским ведомствам проинформировать, если эти платформы используются «для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций».

На просьбу РКН откликнулись 64 отраслевых организации, 27 из которых используют эти сервисы для обеспечения технологических процессов. Эти компании могут продолжить работать с VPN-сервисами после их блокировки.

ExpressVPN, NordVPN и IPVanish входят в рейтинги лучших VPN-сервисов в мире, составляемые ведущими отраслевыми изданиями.

В начале лета РКН заблокировал сервисы Opera VPN и VyprVPN. По данным ведомства, программы можно использовать для доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому запрещенному контенту.