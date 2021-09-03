Изрезанную шредером картину Бэнкси вновь выставили на аукцион. Ее оценивают в 4–6 млн фунтов

Картину Бэнкси, которая частично самоуничтожилась в 2018 году, вновь выставили на аукцион Sotheby’s. Мероприятие пройдет 14 октября, сообщается на сайте торгового дома.

Оценочная стоимость работы составляет 4–6 млн стерлингов (5,5–8,2 млн долларов). Это как минимум в четыре раза больше, чем заплатил нынешний владелец.

Арт-перфоманс состоялся 5 октября 2018 года, когда репродукция «Девочки с воздушным шаром» частично самоуничтожилась сразу после того, как ее продали за 1,4 млн фунтов. Картина была обрамлена массивной золотой рамой, где находился шредер. Тогда покупательница не стала отменять сделку, но дала работе Бэнкси новое название «Любовь в мусорном баке».

Старший директор отдела современного искусства Sotheby’s Алекс Бранчик рассказал, что когда картина «Девочка с воздушным шаром» самоуничтожилась на аукционе, это вызвало мировую сенсацию и стало культурным феноменом. «В тот незабываемый вечер Бэнкси скорее не уничтожил художественную работу, а создал новую», — добавил он.

Оригинальная работа появилась в 2002 году на набережной в Саут-Банке на южном берегу Темзы. Она стала одним из самых узнаваемых изображений художника.

В июне Бэнкси лишился авторских прав на свои граффити «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком» из‑за желания остаться анонимным. До этого художник потерял права интеллектуальной собственности еще на четыре свои работы.