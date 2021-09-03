Минюст признал иностранными агентами четыре юрлица, созданных журналистами-иноагентами

Министерство юстиции включило в список иностранных агентов четыре юрлица, созданных журналистами, которые раньше были внесены в этот список.

Речь идет о ООО «Альтаир 2021», зарегистрированном Максимом Глинкиным («Открытые медиа»), ООО «Ромашки монолит» — Марией Железновой («Проект»), ООО «Главный редактор 2021» — Юлией Ярош («Открытые медиа»), ООО «Вега 2021» — Ильей Рождественским («Открытые медиа»)*.

В Минюсте сказали, что эти организации добровольно вошли в реестр иноагентов. «Речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона», — отметили там.

Согласно российскому законодательству, люди, признанные СМИ-иноагентами, должны в течение месяца после получения этого статуса создать юридические лица для предоставления отчетности в Минюст. Эти юрлица тоже вносятся в список иностранных агентов.

Сейчас в реестре Минюста 47 организаций и физических лиц, признанных иноагентами. Ранее независимые СМИ предложили 12 поправок, которые бы смягчили закон об иноагентах и прописали правила, как избавиться от этого статуса. В Кремле пообещали рассмотреть предложения.

* Все журналисты, указанные в публикации, признаны Минюстом СМИ — иностранными агентами, как и «Открытые медиа», издание «Проект» внесено в список «нежелательных организаций».