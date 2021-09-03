перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Imany выпустила альбом «Voodoo Cello» с интерпретированными мировыми хитами 17:50
Довольный медведь и сердитый скворец: объявлены финалисты премии комедийной фотографии дикой природы 17:46
Минюст признал иностранными агентами четыре юрлица, созданных журналистами-иноагентами 17:45
«Телеканал „360“»/YouTube
Экспертиза признала убитого дочерями Михаила Хачатуряна педофилом 17:30
Storytel выпустит аудиоверсию всей серии книг «Дюна» Фрэнка Герберта 17:20
Джоди Комер сыграет первую жену Наполеона в новом фильме Ридли Скотта 17:12
Россия отменила самоизоляцию для приезжающих из Великобритании 16:56
Азербайджанские пограничники заявили, что не задерживали Позднякова 16:50
Платье в пол, пальто и блонд: Стюарт в роли принцессы Дианы на новом кадре из фильма «Спенсер» 16:42
ЦИК начал проверку из‑за информации о тренинге по фальсификации выборов в Подмосковье 16:30
White Punk выпустил альбом «Сириус». На фитах — Dequine, Mayot и Noa 16:14
A.Savin/Wikimedia Commons
В Москве начали продавать воздух с Патриарших прудов 15:53
Группа «Влажность» выпустила новый сингл «Змеи» 15:29
Наступило «Третье сентября». В соцсетях жалуются, что песня-мем уже надоела 15:10
Российский бизнес на Курилах освободят от налогов на 10 лет 15:09
Изрезанную шредером картину Бэнкси вновь выставили на аукцион. Ее оценивают в 4–6 млн фунтов 15:08
Anadolu Agency/Getty Images
В Кремле рассмотрят предложение независимых СМИ внести поправки в закон об иноагентах 14:55
Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka после удаления семи публикаций о депутате Саблине 14:25
Фанаты «Властелина Колец» идут к Везувию, чтобы утопить Кольцо всевластия, в костюмах персонажей 14:25
На «России 24» заявили, что The Bell мог сам выпустить провокационную рассылку, чтобы сорвать выборы 13:55
Отключить рекламу

Экспертиза признала убитого дочерями Михаила Хачатуряна педофилом

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:30

Психиатрическая экспертиза выявила, что у убитого дочерями Михаила Хачатуряна был педофильный тип расстройства сексуального влечения. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Специалисты изучили медицинскую документацию, а также опросили персонал больницы, где лечился мужчина, родственников Хачатуряна и его дочерей, соседей, друзей девочек и сотрудников близлежащих к дому семьи магазинов.

В итоге эксперты пришли к выводу, что Хачатурян манипулировал окружающими, угрожал людям, демонстрировал насилие, жестокость, оскорблял, унижал и применял «побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие».

Поведение убитого, в частности, объяснило попытку суицида его старшей дочери Крестины в 2016 году. Тогда девушка заявляла, что решилась на самоубийство из‑за домогательств отца, однако поверили Крестине только сестры.

«Сексуальные действия с отцом воспринимались ею как аморальные, поскольку ранее ей были усвоены нормы о неприемлемости сексуальных контактов между родителями и детьми», — заключила экспертиза.

Ранее психиатры отмечали полную материальную и моральную зависимость сестер от отца, дефицит у них поддержки со стороны родственников, пребывание в состоянии постоянного стресса. Девочки оценивали ситуацию как безвыходную и переживали страх за свою жизнь.

14 июня суд вынес сестрам Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян, которые убили своего отца, окончательное обвинение в этом преступлении, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности сестер и называют их жертвами жестокого насилия.

«Афиша Daily» подробно писала о деле сестер Хачатурян, разговаривала с адвокатами о возможности оправдательного приговора и составила список нескольких простых способов, которыми любой может помочь девушкам.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить