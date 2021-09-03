Экспертиза признала убитого дочерями Михаила Хачатуряна педофилом

Психиатрическая экспертиза выявила, что у убитого дочерями Михаила Хачатуряна был педофильный тип расстройства сексуального влечения. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Специалисты изучили медицинскую документацию, а также опросили персонал больницы, где лечился мужчина, родственников Хачатуряна и его дочерей, соседей, друзей девочек и сотрудников близлежащих к дому семьи магазинов.

В итоге эксперты пришли к выводу, что Хачатурян манипулировал окружающими, угрожал людям, демонстрировал насилие, жестокость, оскорблял, унижал и применял «побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие».

Поведение убитого, в частности, объяснило попытку суицида его старшей дочери Крестины в 2016 году. Тогда девушка заявляла, что решилась на самоубийство из‑за домогательств отца, однако поверили Крестине только сестры.

«Сексуальные действия с отцом воспринимались ею как аморальные, поскольку ранее ей были усвоены нормы о неприемлемости сексуальных контактов между родителями и детьми», — заключила экспертиза.

Ранее психиатры отмечали полную материальную и моральную зависимость сестер от отца, дефицит у них поддержки со стороны родственников, пребывание в состоянии постоянного стресса. Девочки оценивали ситуацию как безвыходную и переживали страх за свою жизнь.

14 июня суд вынес сестрам Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян, которые убили своего отца, окончательное обвинение в этом преступлении, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности сестер и называют их жертвами жестокого насилия.

«Афиша Daily» подробно писала о деле сестер Хачатурян, разговаривала с адвокатами о возможности оправдательного приговора и составила список нескольких простых способов, которыми любой может помочь девушкам.