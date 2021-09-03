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Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka после удаления семи публикаций о депутате Саблине

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:25

Роскомнадзор разблокировал новостной сайт Readovka и исключил его из реестра запрещенных в России. Об этом сообщила редакция издания.

По словам представителей Readovka, Роскомнадзор принял такое решение после того, как журналисты удалили семь публикаций, вызвавших претензии ведомства. Речь идет о материалах, посвященных депутату Госдумы от «Единой России» Дмитрию Саблину. Удалить эти тексты требовала служба судебных приставов. При этом судебных решений по этим материалам нет, отметили в редакции.

В начале июля Readovka получила постановление о блокировке сайта в рамках обеспечительных мер, принятых Видновским городским судом в марте 2020 года по иску Саблина о защите чести и достоинства.

Депутат требовал удалить статью про Совхоз имени Ленина: в ней рассказывалось о передаче половины акций предприятия Саблину через жену политика Павла Грудинина. Депутат называл недостоверными факты, изложенные в материале. Издание удалило этот текст, но обеспечительные меры с него не сняли.

После этого редакция самостоятельно ликвидировала портал, переехав на новый адрес, и продолжила работу в соцсетях. 30 августа стало известно, что прежний сайт Readovka попал в список запрещенных сайтов.

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