Джон Хопкинс опубликовал композицию «Sit Around The Fire» с предстоящего альбома

Британский музыкант Джон Хопкинс опубликовал композицию «Sit Around The Fire», которая войдет в его предстоящий альбом «Music For Psychedelic Therapy». Релиз пластинки намечен на 12 ноября.

«Sit Around The Fire» представляет собой инструментальное произведение, дополненное расслабляющим и успокаивающим текстом. Музыка записана при участии эмбиент-артиста Тревора Освальта, известного как East Forest.