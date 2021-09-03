Джон Хопкинс опубликовал композицию «Sit Around The Fire» с предстоящего альбома

«Sit Around The Fire» представляет собой инструментальное произведение, дополненное расслабляющим и успокаивающим текстом. Музыка записана при участии эмбиент-артиста Тревора Освальта, известного как East Forest.

Британский музыкант Джон Хопкинс опубликовал композицию «Sit Around The Fire», которая войдет в его предстоящий альбом «Music For Psychedelic Therapy». Релиз пластинки намечен на 12 ноября.

Текст медитативного аудио помогал написать американский психолог и писатель Ричард Альперт, который носит имя Рам Дасс и занимается вопросами духовного роста и расширения сознания.

В ролике, который сопровождает релиз, можно увидеть образы из индуистской культуры, например, мандалы. Композиция призывает открыть свое сердце для любви, забыть о прежнем представлении о самом себе и отказаться от негативных чувств.

В 2013 году Джон Хопкинс выступал на Пикнике «Афиши». Тогда он дал эксклюзивное интервью изданию, в котором рассказал об альбоме «Immunity», недостатках цифровой музыки и собственных амбициях. Прочитать материал можно здесь.