По словам солистки коллектива Наты Смириной, песня посвящена тому, как «важно ценить опыт совместного пути, отпускать легко, говорить честно и прямо» и оставаться друзьями и людьми, несмотря на обстоятельства.

Украинская группа Pur:Pur выпустила сингл «Enemies». Его можно послушать уже на всех музыкальных стриминговых сервисах.

«Полтора года молчания по разным причинам. Охваты не те, состав другой, мы изменились, но я знаю, мои люди меня услышат», — сказала певица.

В инстаграме она поблагодарила Илью Мисюру, известного как Dub Beans, «за продакшн, за участие, за энергию, за поддержку и любовь», а также Евгения Жебко и лейбл «Родной звук».