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Украинская группа Pur:Pur выпустила сингл «Enemies»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:01

Украинская группа Pur:Pur выпустила сингл «Enemies». Его можно послушать уже на всех музыкальных стриминговых сервисах.

По словам солистки коллектива Наты Смириной, песня посвящена тому, как «важно ценить опыт совместного пути, отпускать легко, говорить честно и прямо» и оставаться друзьями и людьми, несмотря на обстоятельства.

«Полтора года молчания по разным причинам. Охваты не те, состав другой, мы изменились, но я знаю, мои люди меня услышат», — сказала певица.

В инстаграме она поблагодарила Илью Мисюру, известного как Dub Beans, «за продакшн, за участие, за энергию, за поддержку и любовь», а также Евгения Жебко и лейбл «Родной звук».

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