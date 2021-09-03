В Кремле рассмотрят предложение независимых СМИ внести поправки в закон об иноагентах

Кремль рассмотрит обращение независимых СМИ с предложением внести поправки в законодательство об иностранных агентах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Это уже не требование, которое до этого было озвучено, а конструктивное предложение, поэтому, конечно, на предмет их реализуемости рассмотрим», — заявил он.

27 августа несколько изданий обратились к федеральным властям с требованием прекратить давление на журналистов. Авторы письма настаивают на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов, а также предлагают отказаться от практики включения СМИ и редакторов в списки иностранных агентов и нежелательных организаций.

1 сентября руководители независимых изданий опубликовали повторное обращение, в котором предложили 12 поправок в закон об иноагентах. В частности, журналисты считают, что такой статус должны присваивать только в судебном порядке, Минюст обязан доказывать, в чьих интересах действует СМИ, нужно установить порог в 30% иностранного финансирования для изданий и прописать способы выхода из списка иноагентов.