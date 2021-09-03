Джоди Комер сыграет первую жену Наполеона в новом фильме Ридли Скотта

Звезда «Убивая Еву» Джоди Комер сыграет императрицу Франции и первую жену Наполеона Жозефину Богарне в новом фильме Ридли Скотта. Картина получила название «Kitbag», пишет Variety.

Действие происходит во Франции XIX века. Историческая драма расскажет о становлении Наполеона как императора. Помимо военной карьеры, создатели раскроют его отношения с женой.

«Kitbag» в переводе с английского — «вещевой мешок». В названии фильма режиссер спрятал отсылку к поговорке «В вещевом мешке каждого солдата спрятан генеральский штаб».

Съемки начнутся «ближе к Новому году» — после завершения работы Комер над четвертым сезоном «Убивая Еву». Вместе с ней в ленте появится Хоакин Феникс, который сыграет нового супруга Жозефины.

«Я просто ухватилась за возможность снова поработать с Ридли и его командой, а также за идею поработать с Хоакином, которым я очень восхищаюсь», — поделилась Джоди Комер.

Комер уже работала со Скоттом над историческим триллером «Последняя дуэль». Картину покажут на Венецианском кинофестивале, который проходит с 1 по 11 сентября 2021 года. Премьера в кинотеатрах намечена на 14 октября.