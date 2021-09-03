Британская метал-группа Iron Maiden выпустила новый альбом «Senjutsu». Как и их предыдущая пластинка, «The Book of Souls», он двойной. Количество песен — 11, а общая продолжительность — почти полтора часа.

Название релиза переводится с японского языка как «тактика и стратегия». «Самурайскую» обложку нарисовал художник Марк Уилкинсон, а идею для нее придумал басист группы Стив Харрис.