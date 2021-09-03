Британская метал-группа Iron Maiden выпустила новый альбом «Senjutsu». Как и их предыдущая пластинка, «The Book of Souls», он двойной. Количество песен — 11, а общая продолжительность — почти полтора часа.
Название релиза переводится с японского языка как «тактика и стратегия». «Самурайскую» обложку нарисовал художник Марк Уилкинсон, а идею для нее придумал басист группы Стив Харрис.
Работа над материалом проходила в парижской студии Guillaume Tell, где записывались Принс, Элтон Джон, The Rolling Stones и Depeche Mode.
По словам фронтмена Iron Maiden Брюса Дикинсона, группа записала альбом еще в 2019 году во время гастрольного перерыва. Новые треки получились очень разными, некоторые не похожи на привычное творчество коллектива, отметил он.
Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, основанная бас-гитаристом Стивом Харрисом в 1975 году. Под его руководством коллектив прошел путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Группа продала более 100 млн копий альбомов по всему миру, получив в 2002 году премию Ivor Novello Awards за международные достижения.