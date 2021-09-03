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Метал-группа Iron Maiden вернулась с новым альбомом «Senjutsu» — первым за шесть лет

Семён Гудошников
Сегодня в 11:45

Британская метал-группа Iron Maiden выпустила новый альбом «Senjutsu». Как и их предыдущая пластинка, «The Book of Souls», он двойной. Количество песен — 11, а общая продолжительность — почти полтора часа.

Название релиза переводится с японского языка как «тактика и стратегия». «Самурайскую» обложку нарисовал художник Марк Уилкинсон, а идею для нее придумал басист группы Стив Харрис.

Работа над материалом проходила в парижской студии Guillaume Tell, где записывались Принс, Элтон Джон, The Rolling Stones и Depeche Mode.

По словам фронтмена Iron Maiden Брюса Дикинсона, группа записала альбом еще в 2019 году во время гастрольного перерыва. Новые треки получились очень разными, некоторые не похожи на привычное творчество коллектива, отметил он.

Iron Maiden — британская хеви-метал-группа, основанная бас-гитаристом Стивом Харрисом в 1975 году. Под его руководством коллектив прошел путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Группа продала более 100 млн копий альбомов по всему миру, получив в 2002 году премию Ivor Novello Awards за международные достижения.

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