Adult Swim показал проморолик «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом в роли ученого

Канал Adult Swim опубликовал 14-секундный проморолик «Рика и Морти». Финальная серия нового сезона выйдет на экраны 5 сентября.
В видео показали лабораторию безумного ученого в реальной жизни, в которой с помощью портала появляются сам Рик Санчез и его внук Морти в исполнении Кристофера Ллойда («Назад в будущее») и Джейдена Мартелла («Оно»).
Пока неясно, появятся ли актеры в финальной серии мультсериала или это был просто рекламный ролик. Канал Adult Swim написал в описании лишь «C-132» — кодовый номер мультивселенной, в которой обитали Рик и Морти в одной из первых серий комикса по франшизе.
Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти». В нем рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.
В 2018 году Ллойд заявил, что хотел бы сняться в «Рике и Морти».
«Я думаю, что это было бы весело. Я особо не слежу за шоу, но видел несколько эпизодов. Знаю лишь, что это какая‑то пародия на Дока и Марти», — добавил он.