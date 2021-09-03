Adult Swim показал проморолик «Рика и Морти» с Кристофером Ллойдом в роли ученого

Канал Adult Swim опубликовал 14-секундный проморолик «Рика и Морти». Финальная серия нового сезона выйдет на экраны 5 сентября.

В видео показали лабораторию безумного ученого в реальной жизни, в которой с помощью портала появляются сам Рик Санчез и его внук Морти в исполнении Кристофера Ллойда («Назад в будущее») и Джейдена Мартелла («Оно»).

Пока неясно, появятся ли актеры в финальной серии мультсериала или это был просто рекламный ролик. Канал Adult Swim написал в описании лишь «C-132» — кодовый номер мультивселенной, в которой обитали Рик и Морти в одной из первых серий комикса по франшизе.