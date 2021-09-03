Наступило «Третье сентября». В соцсетях жалуются, что песня-мем уже надоела

Уже который год на третий день осени в рунете запевают одни и те же строчки из песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Слова «Я календарь переверну» стали мемом, «король шансона» — героем соцсетей. 3 сентября в твиттере стало неофициальным праздником, который отмечают с размахом.

Однако символу начала осени рады не все. Для некоторых песня превратилась в сущий кошмар, который таится за каждым углом. Ее крутят по радио, включают в маршрутках, мемы с ней постят в соцсетях, а издания делают бесконечные подборки.

«Афиша Daily» тоже сделала подборку, но не всеобщей любви и массового цитирования Шуфутинского, а жалоб и шуток хейтеров песни, от которой ни спрятаться, ни скрыться. Возможно, самое время устроить диджитал-детокс.