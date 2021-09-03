Наступило «Третье сентября». В соцсетях жалуются, что песня-мем уже надоела

Уже который год на третий день осени в рунете запевают одни и те же строчки из песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Слова «Я календарь переверну» стали мемом, «король шансона» — героем соцсетей. 3 сентября в твиттере стало неофициальным праздником, который отмечают с размахом.
Однако символу начала осени рады не все. Для некоторых песня превратилась в сущий кошмар, который таится за каждым углом. Ее крутят по радио, включают в маршрутках, мемы с ней постят в соцсетях, а издания делают бесконечные подборки.
«Афиша Daily» тоже сделала подборку, но не всеобщей любви и массового цитирования Шуфутинского, а жалоб и шуток хейтеров песни, от которой ни спрятаться, ни скрыться. Возможно, самое время устроить диджитал-детокс.
Компании тоже в курсе про культурный феномен, поэтому шутят про «Третье сентября» в рассылках и на своих сайтах. Пользователи советуют им сохранять нейтралитет в битве поклонников и ненавистников песни.
Отличной иллюстрацией того, как песня-мем надоела звучать везде и повсюду, стала сцена из «Криминального чтива» Квентина Тарантино, в которой Джулс Уиннфилд (Сэмюэль Л.Джексон) проводит допрос.
Диалог в отрывке переделали. Уиннфилд спрашивает жертву, какой самый смешной мем он знает, но кроме «Третьего сентября» на ум бедняги ничего не приходит. Бандит объясняет ему, какие мемы можно считать по-настоящему смешными: «Мемы должны привлекать своей изящностью и тонкостью и, конечно, актуальностью. А не бесконечным повторением какого‑то посредственного словоблудия».
Хоть «Третье сентября» порядком поднадоело, россияне все еще любят осенний хит и с удовольствием «поют» его в твиттере.
Краткая история мема
По одной из версий, мем про «Третье сентября» завирусился в 2011 году, когда в паблике МДК во «ВКонтакте» выложили фото американского рэпера Рика Росса. Из‑за его внешнего сходства с Шуфутинским автор добавил на изображение строчку про перевернутый календарь.
После этого пользователи рунета стали делать свои фотожабы, но на этом дело не закончилось. Шлягер оброс множеством кавер-версий, а в 2015 году битмейкеры Beastly Beats объединили «Третье сентября» с текстами Росса. Фит с американцем Шуфутинскому пришелся по душе: «Звучит довольно симпатично. Все это вместе как‑то удачно совпало. Умеют они, чертяки».
С тех пор «Третье сентября» вспоминают каждое 3 сентября.