перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
White Punk выпустил альбом «Сириус». На фитах – Dequine, Mayot и noa 16:14
A.Savin/Wikimedia Commons
В Москве начали продавать воздух с Патриарших прудов 15:53
Группа «Влажность» выпустила новый сингл «Змеи» 15:29
Наступило «Третье сентября». В соцсетях жалуются, что песня-мем уже надоела 15:10
Российский бизнес на Курилах освободят от налогов на 10 лет 15:09
Изрезанную шредером картину Бэнкси вновь выставили на аукцион. Ее оценивают в 4–6 млн фунтов 15:08
Anadolu Agency/Getty Images
В Кремле рассмотрят предложение независимых СМИ внести поправки в закон об иноагентах 14:55
Роскомнадзор разблокировал сайт Readovka после удаления семи публикаций о депутате Саблине 14:25
Фанаты «Властелина Колец» идут к Везувию, чтобы утопить Кольцо всевластия, в костюмах персонажей 14:25
На «России 24» заявили, что The Bell мог сам выпустить провокационную рассылку, чтобы сорвать выборы 13:55
Танцы на похоронах и горящие книги: клип Charli XCX на новый сингл «Good Ones» 13:19
Дрейк выпустил долгожданный альбом «Certified Lover Boy» 12:00
«Яндекс.Музыка»
Метал-группа Iron Maiden вернулась с новым альбомом «Senjutsu» — первым за шесть лет 11:45
За последние сутки в России выявили 18 856 случаев коронавируса 11:40
Роскомнадзор заблокировал еще шесть VPN-сервисов. Среди них NordVPN и IPVanish 11:05
Подписано соглашение о строительстве нового города Спутник на Дальнем Востоке 11:00
В Москве завершились съемки мини-сериала «Номинация» Надежды Михалковой 10:15
Летом на Патриарших закрылось рекордное число заведений. Главная причина — введение QR-кодов 10:05
NASA’s Perseverance Mars Rover/Twitter
Ровер НАСА добыл первый образец марсианского грунта 9:15
Украинская группа Pur:Pur выпустила сингл «Enemies» 3:01
Отключить рекламу

Наступило «Третье сентября». В соцсетях жалуются, что песня-мем уже надоела

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:10

Уже который год на третий день осени в рунете запевают одни и те же строчки из песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября». Слова «Я календарь переверну» стали мемом, «король шансона» — героем соцсетей. 3 сентября в твиттере стало неофициальным праздником, который отмечают с размахом.

Однако символу начала осени рады не все. Для некоторых песня превратилась в сущий кошмар, который таится за каждым углом. Ее крутят по радио, включают в маршрутках, мемы с ней постят в соцсетях, а издания делают бесконечные подборки.

«Афиша Daily» тоже сделала подборку, но не всеобщей любви и массового цитирования Шуфутинского, а жалоб и шуток хейтеров песни, от которой ни спрятаться, ни скрыться. Возможно, самое время устроить диджитал-детокс.

Компании тоже в курсе про культурный феномен, поэтому шутят про «Третье сентября» в рассылках и на своих сайтах. Пользователи советуют им сохранять нейтралитет в битве поклонников и ненавистников песни.

Отличной иллюстрацией того, как песня-мем надоела звучать везде и повсюду, стала сцена из «Криминального чтива» Квентина Тарантино, в которой Джулс Уиннфилд (Сэмюэль Л.Джексон) проводит допрос.

Диалог в отрывке переделали. Уиннфилд спрашивает жертву, какой самый смешной мем он знает, но кроме «Третьего сентября» на ум бедняги ничего не приходит. Бандит объясняет ему, какие мемы можно считать по-настоящему смешными: «Мемы должны привлекать своей изящностью и тонкостью и, конечно, актуальностью. А не бесконечным повторением какого‑то посредственного словоблудия».

Хоть «Третье сентября» порядком поднадоело, россияне все еще любят осенний хит и с удовольствием «поют» его в твиттере.

Краткая история мема

По одной из версий, мем про «Третье сентября» завирусился в 2011 году, когда в паблике МДК во «ВКонтакте» выложили фото американского рэпера Рика Росса. Из‑за его внешнего сходства с Шуфутинским автор добавил на изображение строчку про перевернутый календарь.

После этого пользователи рунета стали делать свои фотожабы, но на этом дело не закончилось. Шлягер оброс множеством кавер-версий, а в 2015 году битмейкеры Beastly Beats объединили «Третье сентября» с текстами Росса. Фит с американцем Шуфутинскому пришелся по душе: «Звучит довольно симпатично. Все это вместе как‑то удачно совпало. Умеют они, чертяки».

С тех пор «Третье сентября» вспоминают каждое 3 сентября.

Подробности по теме
Какой ты Шуфутинский? И снова тест к 3 сентября
Какой ты Шуфутинский? И снова тест к 3 сентября
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Квентин Тарантино
Сэмюэл Джексон
Михаил Шуфутинский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить