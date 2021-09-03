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Довольный медведь и сердитый скворец: объявлены финалисты премии комедийной фотографии дикой природы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:46

Жюри Comedy Wildlife Photography Awards объявило финалистов международного конкурса комедийной фотографии животных в дикой природе. Из 7 тыс. снимков в шорт-лист попали только 42 работы, которые можно посмотреть тут.

Премию, посвященную самым смешным фотографиям дикой природы, основал в 2015 году британский фотограф-натуралист Пол Джойнсон-Хикс, проживающий со своей семьей в Танзании.

За прошедшие годы в конкурсе приняли участие миллионы фотографов — от новичков до профессионалов. Его цель — привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы.

«Мистер Хохотун»

© Martina Novotna/Comedywildlifephoto.com
1 из 10

«Полагаю, лето закончилось»

© John Speirs/Comedywildlifephoto.com
2 из 10

«Бабуин, возомнивший себя тенором»

© Clemence Guinard/Comedywildlifephoto.com
10 из 10

Победителя объявят 22 октября. За фаворита можно проголосовать на сайте.

В прошлом году главный приз достался недовольной черепахе, показывающей средний палец на камеру.

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