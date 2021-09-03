Довольный медведь и сердитый скворец: объявлены финалисты премии комедийной фотографии дикой природы

Жюри Comedy Wildlife Photography Awards объявило финалистов международного конкурса комедийной фотографии животных в дикой природе. Из 7 тыс. снимков в шорт-лист попали только 42 работы, которые можно посмотреть тут.
Премию, посвященную самым смешным фотографиям дикой природы, основал в 2015 году британский фотограф-натуралист Пол Джойнсон-Хикс, проживающий со своей семьей в Танзании.
За прошедшие годы в конкурсе приняли участие миллионы фотографов — от новичков до профессионалов. Его цель — привлечь внимание к проблеме сохранения дикой природы.
«Мистер Хохотун»
«Полагаю, лето закончилось»
«Настроение утром в понедельник»
«Змея смеется»
«Ауч»
«Тшш. У меня похмелье. Везде болит»
«Пора в школу»
«Потанцуем?»
«Величественный и грациозный белоголовый орел»
«Бабуин, возомнивший себя тенором»
Победителя объявят 22 октября. За фаворита можно проголосовать на сайте.
В прошлом году главный приз достался недовольной черепахе, показывающей средний палец на камеру.