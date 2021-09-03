В пластинку вошли 17 треков, шесть из которых — фиты. В создании треков участвовали Dequine, «Синекдоха Монток», Mayot, noa, lowlife и VACÍO.

«Этот альбом повествует о моих жизненных трудностях, ушедших из жизни двух родных и близких мне людей, о травмирующих затяжных отношениях с девушкой, о непонимании со стороны, о бесконечных переживаниях и самокопании в себе, о диагнозе хронической депрессии, о бесконечной тоске, об обмане и ужасном опыте работы, а также о моем самом сложном периоде в жизни — о той жизненной полосе, когда хочется опустить руки», — рассказал исполнитель.

Предыдущий альбом White Punk «Мрачные тени» вышел в 2020 году. В него попало всего восемь синглов, включая «Шипы», «Тайна» и «Бессонница».

Свою музыкальную карьеру битмейкер начал под ником PHVANTXM в 2013 году — в 16 лет. Первая пластинка под псведонимом White Punk получила название «Remixes Are Dead» и вышла в 2015-м.