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White Punk выпустил альбом «Сириус». На фитах – Dequine, Mayot и noa

Виктория Шанина
Сегодня в 16:14

Битмейкер White Punk представил новый альбом «Сириус». Послушать его можно на всех цифровых площадках.

В пластинку вошли 17 треков, шесть из которых — фиты. В создании треков участвовали Dequine, «Синекдоха Монток», Mayot, noa, lowlife и VACÍO.

«Этот альбом повествует о моих жизненных трудностях, ушедших из жизни двух родных и близких мне людей, о травмирующих затяжных отношениях с девушкой, о непонимании со стороны, о бесконечных переживаниях и самокопании в себе, о диагнозе хронической депрессии, о бесконечной тоске, об обмане и ужасном опыте работы, а также о моем самом сложном периоде в жизни — о той жизненной полосе, когда хочется опустить руки», — рассказал исполнитель.

Предыдущий альбом White Punk «Мрачные тени» вышел в 2020 году. В него попало всего восемь синглов, включая «Шипы», «Тайна» и «Бессонница».

Свою музыкальную карьеру битмейкер начал под ником PHVANTXM в 2013 году — в 16 лет. Первая пластинка под псведонимом White Punk получила название «Remixes Are Dead» и вышла в 2015-м.

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