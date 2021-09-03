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Imany выпустила альбом «Voodoo Cello» с интерпретированными мировыми хитами

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:50

Французская певица Imany выпустила четвертый по счету студийный альбом «Voodoo Cello». Аранжировкой и продюсированием пластинки занималась сама артистка.

В релиз вошли интерпретированные мировые хиты, которые ценит сама Imany, — от Мадонны до Кэта Стивенса, от Элтона Джона и Эда Ширана до Бонни Тайлер и Imagine Dragons.

Во всех песнях певице аккомпанирует восемь виолончелистов. По ее словам, из‑за одинаковых музыкальных инструментов было сложно записывать и обрабатывать треки.

Ранее Imany выпустила кавер рок-группы Black на песню «Wonderful Life» и клип на трек Мадонны «Like a Prayer».

Дебютный альбом певицы «The Shape of a Broken Heart», выпущенный в 2011 году, трижды получил платиновый статус в Польше, а ее песня 2015 года «Don’t be so shy» стала главным саундтреком к фильму «Красотки в Париже». Позже дуэт «Filatov & Karas» сделал на нее ремикс, подарив треку мировую известность.

Последний релиз Imany, «The Wrong Kind of War», увидел свет в 2016 году. В него вошли 14 композиций, включая сразу две версии хита «Don’t Be So Shy» и сингл «Lately».

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