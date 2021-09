Imany выпустила альбом «Voodoo Cello» с интерпретированными мировыми хитами

Ранее Imany выпустила кавер рок-группы Black на песню «Wonderful Life» и клип на трек Мадонны «Like a Prayer».

Дебютный альбом певицы «The Shape of a Broken Heart», выпущенный в 2011 году, трижды получил платиновый статус в Польше, а ее песня 2015 года «Don’t be so shy» стала главным саундтреком к фильму «Красотки в Париже». Позже дуэт «Filatov & Karas» сделал на нее ремикс, подарив треку мировую известность.

Последний релиз Imany, «The Wrong Kind of War», увидел свет в 2016 году. В него вошли 14 композиций, включая сразу две версии хита «Don’t Be So Shy» и сингл «Lately».