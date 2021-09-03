Imany выпустила альбом «Voodoo Cello» с интерпретированными мировыми хитами

Французская певица Imany выпустила четвертый по счету студийный альбом «Voodoo Cello». Аранжировкой и продюсированием пластинки занималась сама артистка.

В релиз вошли интерпретированные мировые хиты, которые ценит сама Imany, — от Мадонны до Кэта Стивенса, от Элтона Джона и Эда Ширана до Бонни Тайлер и Imagine Dragons.

Во всех песнях певице аккомпанирует восемь виолончелистов. По ее словам, из‑за одинаковых музыкальных инструментов было сложно записывать и обрабатывать треки.