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Летом на Патриарших закрылось рекордное число заведений. Главная причина — введение QR-кодов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:05

Летом на Патриарших прудах закрылось 14 заведений в сфере стрит-ретейла (общепит, магазины, аптеки и услуги), половина из них — кафе и рестораны. Это рекорд для Патриарших, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Colliers.

Доля пустующих помещений стрит-ретейла в этом районе достигла 15,2% во время действия QR-кодов, что на 4,9 процентного пункта выше показателя первого полугодия. На некоторых улицах уровень вакантности площадей в определенные периоды был еще больше — к примеру, на Мясницкой он доходил до 18% по итогам первого полугодия.

За восемь месяцев 2021 года на Патриарших закрылось 30 заведений (в основном это общепит и салоны красоты), а открылось — 25. За аналогичный период прошлого года эти показатели составили 19 и 16 соответственно.

Аналитики считают, что рост числа закрытий спровоцировала главным образом система QR-кодов в Москве. Именно на период ее действия пришлось максимальное количество свободных площадей в районе. По подсчетам экспертов, тогда выручка заведений без веранд упала на 80–90%, а с верандой — в пределах 60%.

Сейчас на Патриарших работают 72 заведения общепита — это 40% от общего числа арендуемых площадей. На втором месте компании из сферы «красота и здоровье» — 40 точек (22%), на третьем — фешен-операторы (16 помещений, 9%).

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