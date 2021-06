Групповые видеозвонки в Telegram, новый альбом Tyler, The Creator и другие новости дня

В России второй день подряд выявили более 20 тыс. случаев COVID-19, на этот раз — 20 393. В Москве суточный прирост постепенно снижается — 7916 заражений против 8598 днем ранее.

Вариант коронавируса «Дельта», известный как индийский, в два раза заразнее исходного штамма и может стать доминирующим в мире. Хорошие новости — большинство разработанных вакцин, похоже, предотвращают тяжелое течение болезни.

На фоне роста заболеваемости Сергей Собянин обязал московские компании перевести с 28 июня 30% работников на дистанционную работу. Также он продлил запрет на работу заведений по ночам (с 23.00 до 6.00).

Беременным женщинам разрешили прививаться «Спутником V». Доклинические испытания по безопасности дали положительные результаты, а накопленные данные о пострегистрационном периоде доказали эффективность.

В Telegram появились групповые видеозвонки. Транслировать можно не только видео с задней или передней камеры, но и изображение с экрана.

Задержанных в Минске Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, перевели под домашний арест. Отец белорусского оппозиционера считает, что его сын может быть «втянут в какую‑то политическую игру».

Суд Комсомольска-на-Амуре запретил паблик «Монологи вагины» Юлии Цветковой на территории России и постановил заблокировать его. Художница будет обжаловать это решение.

«Отряды Путина» потребовали освободить Бритни Спирс, которая пытается избавиться от отцовской опеки. Они назвали певицу великолепной и смелой, а ограничения, с которыми ей приходится жить, — ужасными.

Сэмюэль Л.Джексон, Лив Ульман, Дэнни Гловер и Элейн Мей удостоятся статуэток почетного «Оскара» за вклад в киноиндустрию. Гловер вдобавок получит награду имени Джина Хершолта за благотворительность.

Netflix назвал дату премьеры третьего сезона «Полового воспитания» и заодно показал первые кадры. Синопсис продолжения шоу интригует!

Tyler, The Creator выпустил новый альбом «Call Me If You Get Lost». Seemee из творческого объединения Melon Music презентовал свой дебютник «Txc». Modest Mouse вернулись с первой за шесть лет полноформатной пластинкой «The Golden Casket».

Эд Ширан в образе вампира творит хаос в клипе «Bad Habits». Constantine скачет на механическом быке и катается на аттракционах в ролике «Неоновая ночь». Егор Крид и OG Buda грабят банк в видео «Здравствуйте».

26 июня в летнем кинотеатре «Гаража» пройдет специальный показ докуфикшена «Планета» и встреча с режиссером фильма Амалией Ульман. Начало — в 21.30, билеты можно купить здесь.

27 июня стрим-платформа Okko проведет эксклюзивную онлайн-трансляцию концерта группы «Би-2» «Сверим сердца». Выступление музыкантов начнется в 19.00.

И еще из новостей — каждый день до окончания Евро-2020 разведение Дворцового моста в Петербурге будет сопровождать световое проекционное шоу Heineken, официального спонсора турнира. Локация выбрана неслучайно, говорят в компании: мост отражает философию чемпионата и является символом единения европейских стран — впервые в истории турнира матчи принимают сразу 11 городов из разных регионов. Также Дворцовый мост долгие годы остается визитной карточкой города и его эмблемой на Евро-2020.