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Пиар-менеджер певицы МакSим рассказала о 75-процентном поражении легких артистки 22:05
Российским вузам разрешили заселять в общежития только вакцинированных студентов 21:28
Групповые видеозвонки в Telegram, новый альбом Tyler, The Creator и другие новости дня 20:54 Дайджест
У Doja Cat вышел новый альбом «Planet Her». В его записи приняли участие The Weeknd и Ариана Гранде 20:45
Россияне аннулировали более 70% туров на август в Краснодарский край 20:31
Третий сезон «Полового воспитания» выйдет на Netflix 17 сентября 19:08
Sparks/YouTube Группа Sparks выпустила сингл «We Love Each Other So Much» к мюзиклу «Аннетт»
Группа Sparks выпустила сингл «We Love Each Other So Much» к мюзиклу «Аннетт» 18:59
В Telegram добавили групповые видеозвонки 18:08
Профсоюзы попросили правительство сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной 18:06
В летнем кинотеатре Garage Screen покажут пленочные фильмы 17:54
Первый уик-энд фестиваля «Арт-овраг» в Выксе перенесли на конец августа 17:20
Что еще Собянин мог бы запретить непривитым и разрешить вакцинированным. Идеи из твиттера 16:54
Пресс-материалы Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты»
Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты» 16:47
Паблик «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой запретили в России 15:59
Джонни Ли Миллер («На игле») появится в новом сезоне «Короны» в роли премьер-министра Джона Мейджора 15:37
Constantine скачет на механическом быке и катается на аттракционах в клипе «Неоновая ночь» 15:08
Беременным разрешили вакцинироваться «Спутником V» 14:57
Mos.ru Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку
Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку 14:49
Егор Крид и OG Buda ограбили банк в новом клипе «Здравствуйте» 14:40
Инспекторы по недвижимости начали разбирать летнюю веранду Powerhouse 14:30
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Дайджест

Групповые видеозвонки в Telegram, новый альбом Tyler, The Creator и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:54

В России второй день подряд выявили более 20 тыс. случаев COVID-19, на этот раз — 20 393. В Москве суточный прирост постепенно снижается — 7916 заражений против 8598 днем ранее.

Вариант коронавируса «Дельта», известный как индийский, в два раза заразнее исходного штамма и может стать доминирующим в мире. Хорошие новости — большинство разработанных вакцин, похоже, предотвращают тяжелое течение болезни.

На фоне роста заболеваемости Сергей Собянин обязал московские компании перевести с 28 июня 30% работников на дистанционную работу. Также он продлил запрет на работу заведений по ночам (с 23.00 до 6.00).

Беременным женщинам разрешили прививаться «Спутником V». Доклинические испытания по безопасности дали положительные результаты, а накопленные данные о пострегистрационном периоде доказали эффективность.

В Telegram появились групповые видеозвонки. Транслировать можно не только видео с задней или передней камеры, но и изображение с экрана.

Задержанных в Минске Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, перевели под домашний арест. Отец белорусского оппозиционера считает, что его сын может быть «втянут в какую‑то политическую игру».

Суд Комсомольска-на-Амуре запретил паблик «Монологи вагины» Юлии Цветковой на территории России и постановил заблокировать его. Художница будет обжаловать это решение.

«Отряды Путина» потребовали освободить Бритни Спирс, которая пытается избавиться от отцовской опеки. Они назвали певицу великолепной и смелой, а ограничения, с которыми ей приходится жить, — ужасными.

Сэмюэль Л.Джексон, Лив Ульман, Дэнни Гловер и Элейн Мей удостоятся статуэток почетного «Оскара» за вклад в киноиндустрию. Гловер вдобавок получит награду имени Джина Хершолта за благотворительность.

Netflix назвал дату премьеры третьего сезона «Полового воспитания» и заодно показал первые кадры. Синопсис продолжения шоу интригует!

Tyler, The Creator выпустил новый альбом «Call Me If You Get Lost». Seemee из творческого объединения Melon Music презентовал свой дебютник «Txc». Modest Mouse вернулись с первой за шесть лет полноформатной пластинкой «The Golden Casket».

Эд Ширан в образе вампира творит хаос в клипе «Bad Habits». Constantine скачет на механическом быке и катается на аттракционах в ролике «Неоновая ночь». Егор Крид и OG Buda грабят банк в видео «Здравствуйте».

26 июня в летнем кинотеатре «Гаража» пройдет специальный показ докуфикшена «Планета» и встреча с режиссером фильма Амалией Ульман. Начало — в 21.30, билеты можно купить здесь.

27 июня стрим-платформа Okko проведет эксклюзивную онлайн-трансляцию концерта группы «Би-2» «Сверим сердца». Выступление музыкантов начнется в 19.00.

И еще из новостей — каждый день до окончания Евро-2020 разведение Дворцового моста в Петербурге будет сопровождать световое проекционное шоу Heineken, официального спонсора турнира. Локация выбрана неслучайно, говорят в компании: мост отражает философию чемпионата и является символом единения европейских стран — впервые в истории турнира матчи принимают сразу 11 городов из разных регионов. Также Дворцовый мост долгие годы остается визитной карточкой города и его эмблемой на Евро-2020.

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