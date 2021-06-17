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В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет специальный показ докуфикшена «Планета»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:27

26 июня в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» состоится показ ироничного докуфикшена (постановочного кино с реальными людьми в реальном мире) «Планета» и встреча с режиссером и художницей Амалией Ульман. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Планета» — дебютный фильм Ульман, в котором она исполнила главную роль. Ее героиня приезжает в испанский Хихон (родной город режиссера), чтобы поддержать безработную мать (ее роль исполнила мать Ульман), которая всячески пытается сохранить образ женщины с деньгами и возможностями. Двойной портрет дочери и матери становится комментарием к отношениям лица и маски, личного и публичного, особенно запутанным в сегодняшнюю эпоху.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где картина была номинирована на Гран-при жюри.

© Кадр из фильма «Планета»
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© Кадр из фильма «Планета»
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© Кадр из фильма «Планета»
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Амалия Ульман прославилась своими художественными проектами-спекуляциями — в первую очередь инстаграм-аккаунтом. В нем девушка показывала ненастоящую роскошную жизнь, прокрадываясь в дорогие отели и рестораны. В «Планете» Ульман продолжает исследовать стандарты красоты, гендерные стереотипы, взаимоотношения между консюмеризмом (покупкой товаров и услуг в больших количествах для ощущения счастья) и идентичностью, рисуя потрясающе точный портрет поколения — общества, живущего одним днем.

Фильм «Планета» также можно будет посмотреть 18 июня, 6 июля и 24 августа — в программе рубрики Garage Screen «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным картинам, которые не выйдут в российский прокат.

Узнать подробнее о программе «Один раз увидеть» и приобрести билеты можно здесь.

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