В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет специальный показ докуфикшена «Планета»

26 июня в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» состоится показ ироничного докуфикшена (постановочного кино с реальными людьми в реальном мире) «Планета» и встреча с режиссером и художницей Амалией Ульман. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
«Планета» — дебютный фильм Ульман, в котором она исполнила главную роль. Ее героиня приезжает в испанский Хихон (родной город режиссера), чтобы поддержать безработную мать (ее роль исполнила мать Ульман), которая всячески пытается сохранить образ женщины с деньгами и возможностями. Двойной портрет дочери и матери становится комментарием к отношениям лица и маски, личного и публичного, особенно запутанным в сегодняшнюю эпоху.
Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где картина была номинирована на Гран-при жюри.
Амалия Ульман прославилась своими художественными проектами-спекуляциями — в первую очередь инстаграм-аккаунтом. В нем девушка показывала ненастоящую роскошную жизнь, прокрадываясь в дорогие отели и рестораны. В «Планете» Ульман продолжает исследовать стандарты красоты, гендерные стереотипы, взаимоотношения между консюмеризмом (покупкой товаров и услуг в больших количествах для ощущения счастья) и идентичностью, рисуя потрясающе точный портрет поколения — общества, живущего одним днем.
Фильм «Планета» также можно будет посмотреть 18 июня, 6 июля и 24 августа — в программе рубрики Garage Screen «Один раз увидеть», посвященной новым фестивальным картинам, которые не выйдут в российский прокат.
Узнать подробнее о программе «Один раз увидеть» и приобрести билеты можно здесь.