В летнем кинотеатре Garage Screen пройдет специальный показ докуфикшена «Планета»

26 июня в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж» состоится показ ироничного докуфикшена (постановочного кино с реальными людьми в реальном мире) «Планета» и встреча с режиссером и художницей Амалией Ульман. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

«Планета» — дебютный фильм Ульман, в котором она исполнила главную роль. Ее героиня приезжает в испанский Хихон (родной город режиссера), чтобы поддержать безработную мать (ее роль исполнила мать Ульман), которая всячески пытается сохранить образ женщины с деньгами и возможностями. Двойной портрет дочери и матери становится комментарием к отношениям лица и маски, личного и публичного, особенно запутанным в сегодняшнюю эпоху.

Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс», где картина была номинирована на Гран-при жюри.