Паблик «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой запретили в России

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре признал запрещенной на территории России информацию в паблике «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой и постановил заблокировать его. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на мать активистки Анну Ходыреву.

С иском о блокировке страницы паблика в «ВКонтакте» обратился прокурор Комсомольска-на-Амуре. Он заявил, что в группе обнаружены «порнографические изображения женских половых органов».

Суд решил, что информация в паблике «нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда их здоровью и развитию».

Художница сообщила «Открытым медиа», что обжалует решение суда закрыть принадлежащий ей паблик. По ее словам, никто даже не уведомили ее об этом иске, а решение суда она получила случайно.

В ноябре 2019 года на Юлию Цветкову завели дела об ЛГБТК-пропаганде и распространении порнографии за рисунки, опубликованные в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

До середины марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В декабре 2019 года суд оштрафовал художницу на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

9 июня ЛГБТ-активистку обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами. Девушке грозит от двух до шести лет колонии.