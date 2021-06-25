перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Что еще Собянин мог бы запретить непривитым и разрешить вакцинированным — по мнению пользователей 16:54
Пресс-материалы Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты»
Tequilajazzz, «Аигел» и другие выступят на онлайн-концерте в поддержку «Дикой мяты» 16:47
Паблик «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой запретили в России 15:59
Джонни Ли Миллер («На игле») появится в новом сезоне «Короны» в роли премьер-министра Джона Мейджора 15:37
Constantine скачет на механическом быке и катается на аттракционах в клипе «Неоновая ночь» 15:08
Беременным разрешили вакцинироваться «Спутником V» 14:57
Mos.ru Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку
Собянин потребовал перевести 30% сотрудников на удаленку 14:49
Егор Крид и OG Buda ограбили банк в новом клипе «Здравствуйте» 14:40
Инспекторы по недвижимости начали разбирать летнюю веранду Powerhouse 14:30
Сэмюэль Л.Джексон, Лив Ульман, Дэнни Гловер и Элейн Мей получат почетные «Оскары» в 2022 году 14:26
Seemee дебютировал с альбомом «Txc». Это не просто пластинка, а целая вселенная со своими героями 13:41
«Отряды Путина Soc Sprav»/YouTube «Освободите эту девочку»: «Отряды Путина» вступились за Бритни Спирс
«Освободите эту девочку»: «Отряды Путина» вступились за Бритни Спирс 13:20
Израильские археологи открыли новый вид человека 13:15
В Москве 25 июня пройдут гроза и дождь с градом 12:36
В России второй день подряд выявили более 20 тыс. случаев COVID-19. В Москве рекордное число смертей 11:51
Эд Ширан в образе белокурого вампира в клипе «Bad Habits» 11:23
Robert Norton/Unsplash ВОЗ: штамм коронавируса «Дельта» может стать доминирующим в мире. Он в два раза более заразный
ВОЗ: штамм коронавируса «Дельта» может стать доминирующим в мире. Он в два раза более заразный 10:55
Tyler, The Creator выпустил новый альбом 10:08
Би-би-си: Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест 9:20
Вышел новый альбом Modest Mouse «The Golden Casket». Первый за шесть лет 8:50
Отключить рекламу

Паблик «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой запретили в России

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:59

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре признал запрещенной на территории России информацию в паблике «Монологи вагины» художницы Юлии Цветковой и постановил заблокировать его. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на мать активистки Анну Ходыреву.

С иском о блокировке страницы паблика в «ВКонтакте» обратился прокурор Комсомольска-на-Амуре. Он заявил, что в группе обнаружены «порнографические изображения женских половых органов».

Суд решил, что информация в паблике «нарушает права неопределенного круга лиц, противоречит целям и задачам действующего законодательства, подрывает нравственность несовершеннолетних и создает угрозу причинения вреда их здоровью и развитию».

Художница сообщила «Открытым медиа», что обжалует решение суда закрыть принадлежащий ей паблик. По ее словам, никто даже не уведомили ее об этом иске, а решение суда она получила случайно.

В ноябре 2019 года на Юлию Цветкову завели дела об ЛГБТК-пропаганде и распространении порнографии за рисунки, опубликованные в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела.

До середины марта 2020-го Цветкова находилась под домашним арестом, затем его сменили на подписку о невыезде. В декабре 2019 года суд оштрафовал художницу на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

9 июня ЛГБТ-активистку обвинили в распространении порнографии за рисунки с вагинами. Девушке грозит от двух до шести лет колонии.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
хип-хоп
Tekashi 6ix9ine
Звезда мультяшного и брутального минималистик-трэпа
драма
Звук металла
Первоклассный кинематографический роман о суровом испытании
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Юлия Цветкова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить