ВОЗ: штамм коронавируса «Дельта» может стать доминирующим в мире. Он в два раза более заразный

Вариант коронавируса «Дельта», известный как индийский, в два раза заразнее исходного штамма, обнаруженного в китайском Ухане. Учитывая скорость его распространения, он может стать доминирующим вариантом коронавируса в мире. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан, пишет ТАСС.

По ее словам, заразившийся штаммом «Дельта» может передать вирус не двум, а четырем, шестерым и даже восьмерым людям. Сваминатан отметила, что сейчас этот вариант коронавируса обнаружен в более чем 85 странах.

Хорошие новости, говорит представительница ВОЗ, в том, что большинство используемых вакцин «кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения» болезни. Отвечая на вопрос об опасности недавно обнаруженного штамма «Дельта плюс», она сказала, что он обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Однако в мире выявлено совсем немного случаев заражения этим штаммом — всего несколько десятков, отметила эксперт.

Штамм коронавируса «Дельта» или B.1.617 впервые обнаружили в Индии в марте. Он считается более заразным, хуже поддающимся воздействию вакцин и лекарств, а также приводящим к более серьезным последствиям.

ВОЗ рекомендовала называть штаммы коронавируса не по стране их происхождения, а используя греческие буквы. Это нужно, чтобы избежать дискриминации и стигматизации жителей определенных стран. Так, британский штамм получил название «Альфа», южноафриканский — «Бета», бразильский — «Гамма», а индийский — «Дельта».

Московские власти объясняли резкий скачок заболеваемости коронавирусом в июне именно распространением штамма «Дельта». По словам Сергея Собянина, у почти 90% недавно заразившихся москвичей выявлен этот вариант вируса.

После первых сообщений о появлении штамма «Дельта» в России в Роспотребнадзоре уверяли, что он никак не повлияет на эпидемиологический процесс. Глава ведомства Анна Попова говорила, что у пациентов с новыми штаммами нет серьезных изменений в течении болезни, а обращать более серьезное внимание нужно не на «индийский», а на «британский», «южноафриканский» и «бразильский» варианты.