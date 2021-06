Tyler, The Creator выпустил новый альбом

Tyler, The Creator выпустил шестой студийный альбом «Call Me If You Get Lost». В него вошло шестнадцать треков, включая коллаборации с Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Ty Dolla $ign, Pharrell, NBA YoungBoy, 42 Dugg и многими другими.

Перед выходом пластинки Тайлер дразнил своих поклонников рекламными щитами с номером телефона и названием альбома — «Позвони мне, если потерялся». Они были замечены в Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Берлине и многих других городах. Когда фанаты звонили по номеру, в трубке звучала запись разговора рэпера с матерью.