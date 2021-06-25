Tyler, The Creator выпустил новый альбом

Tyler, The Creator выпустил шестой студийный альбом «Call Me If You Get Lost». В него вошло шестнадцать треков, включая коллаборации с Lil Wayne, Lil Uzi Vert, Ty Dolla $ign, Pharrell, NBA YoungBoy, 42 Dugg и многими другими.
Перед выходом пластинки Тайлер дразнил своих поклонников рекламными щитами с номером телефона и названием альбома — «Позвони мне, если потерялся». Они были замечены в Лос-Анджелесе, Лондоне, Париже, Берлине и многих других городах. Когда фанаты звонили по номеру, в трубке звучала запись разговора рэпера с матерью.
После этого Тайлер поделился тизером под названием «Side Street», в котором также появилось название альбома. Затем последовала серия мини-клипов — «Lumberjack» и «Wusyaname».
В последнем ролике рэпер влюбляется в женщину, которую он только что встретил, а вскоре узнает, что у нее уже есть пара.
Предыдущий студийный альбом Tyler, The Creator «Igor» вышел в мае 2019 года. Он занял первое место в чарте Billboard 200 и принес артисту «Грэмми» в категории «Лучший рэп-альбом». После этого свет увидели его совместные треки с Channel Tres («Fuego») и Brent Faiyaz («Gravity»), а также промосингл для Coca-Cola «Tell Me How».