В Telegram добавили групповые видеозвонки

В мессенджер Telegram добавили функцию групповых видеозвонков. Об этом сообщается в блоге компании.

В сообщении указано, что голосовой чат теперь можно превратить в групповой видеозвонок, если любой из участников включит камеру. Видеорежим будет доступен только первым 30 подключившимся, в дальнейшем этот лимит обещают увеличить.

Интерфейс групповых звонков оптимизирован для телефонов, больших экранов компьютеров или планшетов. Видеоконференцию можно будет развернуть на полный экран, а также закрепить видео любого собеседника.

Кроме того, мессенджер запустил функцию «трансляция экрана». Теперь пользователи смогут «транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана — или использовать и то и другое параллельно», отмечают в компании.

В новой версии также улучшено шумоподавление, чтобы пользователи могли разговаривать друг с другом без посторонних шумов. При желании эту функцию можно отключить в настройках голосового чата.