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«Би-би-би»: Романа Протасевича и Софью Сапегу перевели из СИЗО под домашний арест

Семён Гудошников
Сегодня в 9:20

Бывшего главреда Nexta, белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержанных в Минске, перевели под домашний арест. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали их родители.

Отец Романа Протасевича Дмитрий сказал, что ему сложно комментировать действия властей и предположил, что его сын «втянут в какую‑то политическую игру». «Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно», — сказал он.

Отчим Софьи Сапеги заявил, что для семьи ее перевод под домашний арест оказался неожиданностью. По его словам, сейчас Сапега живет одна в съемной квартире в Минске. Сняты ли с нее обвинения, неизвестно.

Адвокат девушки в эфире «Дождя» сказал, что у его подзащитной есть возможность встречаться с родителями — накануне они обедали в ресторане. При этом девушка была не одна, а с человеком, «похожим» на Протасевича.

Пару дней назад белорусский оппозиционный блогер Антон Мотолько опубликовал у себя в телеграм-канале фотографии, на которых предположительно запечатлены Протасевич и Сапега. Молодые люди находятся в одном из парков Минска и дают интервью на камеру журналистам.

Протасевича и Сапегу задержали 23 мая в минском аэропорту — самолет Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в белорусской столице после ложного сообщения о минировании.

В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. Сапега, по словам белорусских властей, была редактором телеграм-канала, в котором публиковались личные данные силовиков. Ее обвиняют в разжигании социальной вражды и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Обоим грозят длительные тюремные сроки.

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