Сэмюэль Л.Джексон, Лив Ульман, Дэнни Гловер и Элейн Мей получат почетные «Оскары» в 2022 году

Актеры Сэмюэль Л.Джексон, Лив Ульман, Дэнни Гловер и Элейн Мей удостоились премии почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. Гловер вдобавок получит гуманитарную награду имени Джина Хершолта — за благотворительную и активистскую работу. Об этом сообщает Variety.

«Сэм Джексон — культурная икона, чья динамичная работа нашла отклик в разных жанрах и поколениях зрителей во всем мире, а смелый и бескомпромиссный подход Элейн Мей как писательницы, режиссера и актрисы полюбился широкому кругу фанатов. Смелость и искренность Лив Ульман подарили зрителям впечатляющие экранные образы, а многолетнее отстаивание Дэнни Гловером справедливости и прав человека отражает его стремление к человечности на экране и за его пределами», — заявил президент Американской киноакадемии Дэвид Рубин.

Церемония вручения запланирована на 15 января 2022 года, а основное мероприятие «Оскара» состоится 27 февраля в лос-анджелесском Dolby Theater.