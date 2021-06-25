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Егор Крид и OG Buda ограбили банк в новом клипе «Здравствуйте»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:40

25 июня Егор Крид в свой день рождения опубликовал клип «Здравствуйте» с рэпером OG Buda. Ролик собрал более 250 тыс. просмотров за два часа.

По сюжету музыканты с подельниками в балаклавах проникают в денежное хранилище. «Пришел забрать эти бабки, они такие: „Здравствуйте“», — поет параллельно Крид. Не обошлось и без рекламной интеграции зубной пасты, которой рэпер почистил грилзы золотого черепа и надел себе. После ограбления артисты скрылись от погони на синем Subaru Impreza WRX STI. Успешное «дело» они отметили танцами возле машины, раскидывая крупные купюры вокруг себя.

«Я заехал на студию к Грише, мы говорили о разных вещах и параллельно слушали биточки. У меня лежал крутой дрилл-бит от Палагина, который нас зацепил. Мы решили фристайлом по строчке накидать демо, через час трек был полностью готов. Вот так и родилась идея записать весь рэп-альбом „Pussy Boy“ фристайлом по строчке. В общем, всем „Здравствуйте“», — рассказал Егор о том, как появилась эта песня.

Режиссером ролика стал Алексей Рожков — создатель объединения RNDM Crew. Он известен своими клипами для OG Buda и Федука.

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