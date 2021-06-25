Seemee дебютировал с альбомом «Txc». Это не просто пластинка, а целая вселенная со своими героями

Рэпер Seemee из творческого объединения Melon Music презентовал свой дебютный альбом «Txc». Название расшифровывается как «Toxic» («токсичный») и перекликается с настроением и текстами релиза — агрессивного звучания с басовыми битами. Послушать альбом можно здесь.

«„Txc“ — это зеленая слизь, колкие панчи и рифмы, это разноцветный мир Melon Music. Здесь я персонаж Seemee, который рассказывает о том, что происходит вокруг, показывает свой флоу и фитует c братьями», — так описал исполнитель лонгплей. Сингл «Голодный пес» уже успел набрать более 30 млн прослушиваний на всех популярных платформах.

«Txc» знакомит слушателей со вселенной Melon Music и ее героями. Это не просто персонажи, а образы, списанные с артистов творческого объединения из Тюмени. Они же появляются и в самом альбоме: на фитах отметились OG Buda, Mayot, Yungway и 163onmyneck.

Специально к выходу пластинки художник QJay163 нарисовал комикс про героя Seemee. Рэпер вместе с другими музыкантами захватывают популярную радиостанцию Fresh Lime Radio, которая продвигает скучных и непримечательных артистов. Они врываются в студию, где записывают прямой эфир, и сообщают слушателям, что теперь здесь будет играть «настоящая музыка».

Команда Melon Music переехала из Тюмени в Москву и основала звукозаписывающую студию, названную в честь покойного Lil Melon: в его студии артисты записывали свои первые треки. В составе творческого объединения Seeme, OG Buda, Mayot, Yungway, 163onmyneck, DooMee, Gansy, Body6uard и QJay163.