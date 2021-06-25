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«Освободите эту девочку»: «Отряды Путина» вступились за Бритни Спирс

Семён Гудошников
Сегодня в 13:20

Движение «Отряды Путина» выступило в защиту Бритни Спирс, которая пытается освободиться из‑под опеки отца. Они назвали певицу великолепной и смелой, а ограничения, с которыми ей приходится жить, — ужасными. Участники движения призвали освободить «эту девочку».

Мы, «Отряды Путина», услышали сегодня о Бритни Спирс. Это же ужас какой‑то, как над этой бедной женщиной издевались. 13 лет — как она это все вытерпела? Хоть наконец-то высказала свое желание быть человеком, а не быть рабыней, а не быть никем.

Это же ужас какой‑то: из дома не выходи, не пользуйся ничем, ну как это можно? Здоровая, нормальная женщина. Все ее любили, во всех странах, она же очень хорошая была. Что там она натворила такого, что ее лишили всего? Это невозможно. Бедная Бритни Спирс!
«Отряды Путина»

23 июня Спирс впервые за два года выступила в суде и вновь потребовала прекратить над ней опеку. Она заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют это сделать.

В 2019 году Спирс официально обратилась в суд с ходатайством об освобождении от отцовского опекунства. Она утверждала, что Джейми насильно отправил ее в психиатрическую клинику после того, как она отказалась принимать лекарства.

Фанаты певицы сочли, что отец фактически лишил ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял тикток, который Спирс опубликовала в июле. В нем она танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтую рубашку в следующем видео, если ей нужна помощь.

В 2020 году Бритни в очередной раз отправила просьбу отстранить Джейми от должности опекуна. Ее ходатайство было отклонено Верховным судом Лос-Анджелеса. NYT выяснила, что Спирс выступала против опеки отца с 2014 года.

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