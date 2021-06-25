«Освободите эту девочку»: «Отряды Путина» вступились за Бритни Спирс

Движение «Отряды Путина» выступило в защиту Бритни Спирс, которая пытается освободиться из‑под опеки отца. Они назвали певицу великолепной и смелой, а ограничения, с которыми ей приходится жить, — ужасными. Участники движения призвали освободить «эту девочку».
23 июня Спирс впервые за два года выступила в суде и вновь потребовала прекратить над ней опеку. Она заявила, что хочет выйти замуж и родить ребенка, а люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют это сделать.
В 2019 году Спирс официально обратилась в суд с ходатайством об освобождении от отцовского опекунства. Она утверждала, что Джейми насильно отправил ее в психиатрическую клинику после того, как она отказалась принимать лекарства.
Фанаты певицы сочли, что отец фактически лишил ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял тикток, который Спирс опубликовала в июле. В нем она танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтую рубашку в следующем видео, если ей нужна помощь.
В 2020 году Бритни в очередной раз отправила просьбу отстранить Джейми от должности опекуна. Ее ходатайство было отклонено Верховным судом Лос-Анджелеса. NYT выяснила, что Спирс выступала против опеки отца с 2014 года.